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▲大聲疑似出現在《戲說台灣》片段中，掀起許多討論。（圖／翻攝自戲說台灣YT）

BIGBANG大聲不是在世界巡演嗎？怎麼在八點檔《戲說台灣》也能看到他的身影，近日有網友發文透露，自己在看劇的時候看見了一個特別熟悉的面孔，那就是《戲說台灣》之中有個人長得跟大聲一模一樣，但這位其實是來自台灣的演員本人林姿言，過去就曾因為長得跟大聲一樣掀起不少討論。在《戲說台灣》「地母娘娘賜蛋善惡報6」篇章中，一位「阿桂嬸」角色掀起許多網友討論，因為長得實在太像BIGBANG大聲了！不管是表情、輪廓、五官比例都跟大聲本人極度相似，若不是她會說台語，說是大聲來客串八點檔一定都有人相信。貼文曝光後瞬間在Threads掀起討論，「大聲」本人也親自到留言區回應，其實這位演員是台灣人，名叫林姿言，她透露大聲是自己從國中開始就長得很像，但沒有血緣的哥哥，接著也歡迎大家多多看播出：「畢竟看一個角色可以看到兩個人，這種事情已經是太賺了吧。」值得一提的是，這位林姿言其實也有出演超感人年度電影《陽光女子合唱團》，她在片中飾演站在「方科長（苗可麗 飾）」隔壁的女獄警，在電影上架Netflix之後，也因為「大聲獄警」讓許多人看得超出戲，掀起了不少討論度。