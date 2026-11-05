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德克士：買一送一！黑金炸雞送漢堡 雙11狂歡慶優惠

▲雙11德克士買一送一！黑金炸雞送漢堡。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）

頂呱呱：8塊炸雞桶359元！銅板加購辣味雞翅 雙11速食優惠

▲雙11頂呱呱8塊炸雞桶359元！銅板加購優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

迎戰年度雙11購物節，兩大炸雞優惠開轟！德克士表示，黑金系列買一送一、最低99元起連續吃7天，買限定炸雞還能免費吃漢堡；頂呱呱表示，推出「8塊炸雞狂歡桶」特價359元起，再享銅板價無限量加購辣味炸雞與雞翅，《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。德克士表示，11月9日至11月15日，連續7天祭出雙11狂歡慶優惠活動，限定黑金系列「買一送一」三大組合，最高現省129元：◾️：購買黑金脆皮手槍腿「免費送起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個。◾️：購買黑金咔滋雞腿堡「免費送起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個。◾️：購買黑金墨魚條「免費送小杯冰紅茶」或「小杯無糖綠茶」任選1杯。提醒大家，各組指定贈品皆為2擇1，活動商品及贈品依各門市實際供應狀況為準，詳細活動辦法、適用門市及相關限制依德克士官方公告為準。頂呱呱看準雙11購物熱潮，11月4日至11月11日連續8天，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、外送平台及勇敢點（線上點餐）推出狂歡優惠：◾️：原味炸雞4塊＋原味雞腿4隻（原味炸雞部位恕不指定）◾️：辣味炸雞4塊＋辣味雞翅4隻◾️活動期間內，凡購買任一狂歡桶，即可享「辣味雞翅」加購價39元（原價59元）、「辣味炸雞」加購價59元（原價79元）。加購數量無上限。