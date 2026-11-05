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▲3COINS 誠品南西店開幕首兩日，每日前 50 名完成消費顧客即可獲贈限定 LOGO 鳳梨酥。（圖／3COINS提供）

▲社群高人氣的一鍵按壓式製冰盒，蓋妥下壓即可輕鬆脫模取冰。（圖／3COINS提供）

▲日本官網逾 1.6 萬人收藏的「旋轉展示架」，可集中吊掛各類偶像鑰匙圈與娃娃吊飾。（圖／3COINS提供）

日本平價雜貨「3COINS」台灣 2 號店進駐誠品生活南西 B1F，於今（5）日下午 2 點半正式對外營業！為落實人流管制，官方祭出「入場規則兩大變動」，上午 11 點起於南西 1 樓發放紙本整理券，並依券面指定時間集合進場；首兩日前 50 名消費再送限定 LOGO 鳳梨酥。《NOWNEWS》整理排隊動線與首賣新品一次看。繼西門町「誠品生活武昌」首店引爆人潮後，3COINS 台灣第二間門市進駐中山商圈「誠品生活南西」地下 1 樓。為避免現場動線混亂，今日開幕祭出「兩大進場規範變動」：首先，全場改採「實體紙本入場整理券」分流機制，自上午 11 點起於誠品生活南西 1 樓指定位置（靠麥當勞側）開始發放。第二，民眾領券後，必須「依券面指定的集合時間與指定地點」前往等候，再由工作人員引導入場。此外，開幕首日對外營業時間為 14:30 至 22:00，明（6）日起才恢復商場全天常態營運，消費者切勿提早衝下樓。為慶祝台灣 2 號店落腳南西，3COINS 祭出限時兩天的開幕滿額禮活動。凡於 11 月 5 日至 11 月 6 日開幕首兩天入店消費，每日前 50 名完成結帳的顧客，即可免費獲得一份「3COINS Logo 鳳梨酥」，數量有限、送完為止。門市除了常態販售的「微波爐調理器」、「透明收納袋」及「多功能切片器」等熱銷排行榜常勝軍外，更首度大幅擴增三大生活專屬展區。南西店選品聚焦都會年輕族群，引進在台灣社群敲碗已久的「一鍵按壓式製冰盒」，主打雙層製冰、向下按壓即可快速脫模收納。同時，現場同步開賣萌度破表的「露臉小熊寵物包」、迷你網球玩具等毛孩用品，以及手作愛好者必備的鉤針套組與防纏繞毛線架；更看準商圈周邊追星族群，引進小卡收納盒、旋轉吊飾架等「推し活」應援周邊，讓生活雜貨迷能一次買齊居家與興趣所需。門市名稱：3COINS 誠品生活南西店（台灣 2 號店）門市地址：台北市中山區南京西路 14 號 B1F（捷運中山站 1 號出口旁）開幕時間：2026 年 11 月 5 日（四）下午 14:30 正式對外營業整理券發放：11 月 5 日上午 11:00 起，於誠品生活南西 1 樓（靠麥當勞側）發放開幕優惠：11/5～11/6 每日前 50 名完成消費即贈「3COINS Logo 鳳梨酥」乙份常態營業時間：週日至週四 11:00–22:00、週五至週六 11:00–22:30