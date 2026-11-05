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立冬進補沒去霸味薑母鴨！7-11「元進莊神湯」突回歸：跑3間買不到

▲有民眾發現去年爆紅的「7-11元進莊薑母鴨」回歸，高CP值引發搶購潮，甚至有人跑3間超商買不到。（示意圖／元進莊臉書）

7-11「元進莊薑母鴨」去年爆紅！一碗65元高CP值：料多肉又嫩

▲7-11「元進莊薑母鴨」在去年爆紅，最近再度回歸開賣，其用料多、湯濃郁且肉又嫩，加上主打單人獨享，掀起眾多老饕搶購。（圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

7-11元進莊薑母鴨隱藏吃法！台灣人真實評價出爐

2026年立冬節氣於11月7日（本周六）到來，不少民眾也開始準備立冬進補，薑母鴨更是許多人迎接立冬的必吃美食，像是霸味薑母鴨、帝王食補薑母鴨等知名店家往往一位難求。，高CP值讓其又成為立冬進補人氣美食。日前有網友在Threads發文，表示去年7-11與老字號品牌元進莊推出的在網路上爆紅，曾掀起全台搶購潮，多間門市架上總是找不到，最近卻被他發現神湯驚喜回歸，直接抓了一碗衝去結帳，試喝後大力稱讚「微波加熱一開蓋那個薑香味直接噴出來，果然窩在沙發喝熱湯是最療癒的」。貼文曝光後，瞬間吸引眾多老饕驚呼，「回歸了？去年沒搶到的苦主在此，今天下班一定要買到！」、「這碗真的超難搶，跑三間才買到」、「台北天氣一冷馬上推出，印象中這款超好吃」、「這碗真的料很多，推」。去（2025）年7-11曾與台灣老字號品牌元進莊聯名，並推出「元進莊薑母鴨」新品，，最終突然消失讓民眾崩潰不已。值得一提的是，隨著天氣逐漸轉涼，7-11「元進莊薑母鴨」在近期正式回歸，價格同樣是65元，不少老饕搶喝口感，發現，亦成為今年立冬進補首選。7-11「元進莊薑母鴨」吃法相當多變，除了最基本的微波即食以外，也有老饕推薦不過還是有少數人提出不同看法，認為整碗CP值雖然高，但味道還是與現煮薑母鴨有落差，加上湯頭偏油，如果是口味較清淡者較不適合。但究竟這碗湯是不是過譽，還是推薦民眾親自試吃，畢竟口味因人而異，唯有親自品嚐，才能體會真正口感。