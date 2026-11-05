我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接2027，中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班，12月31日搭乘以A321neo執飛的台北-曼谷指定航班CI837，在高空歡慶新的一年到來。經濟艙單程 (未稅) 10,000元，商務艙(未稅) 17,600元；今（5）日上午10點在華航網站及App正式開賣。搭乘跨年主題航班的旅客，從12月31日當天踏出家門開始就有驚喜，不僅能享有Uber千元折抵送機優惠、泰國觀光局大象鑰匙圈、知名 Aroma Teddy聯名限定新年小熊盲盒、KLOOK eSIM 免費3日不限流量吃到飽、空中慶祝活動及專屬跨年證書，還有機會抽中華航哩程、皮卡丘彩繪機CI2模型機及周邊商品等好禮。機上餐點提供燒肉專門店「大腕燒肉」供旅客選擇外，經濟艙餐點也融入濃濃的泰式風情，推出南洋烤雞腿排飯。旅客抵達泰國曼谷當地後，還可獲得曼谷BTS交通卡、泰國手標茶ChaTraMue，並以優惠價Divana SPA；入住「華航好哩宿」合作指定飯店，還可使用哩程優惠折抵房費。