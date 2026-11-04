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▲台灣電力公司高雄區營業處將該區處內一部歷史悠久的老舊鋼琴進行全面翻修，並擺設在服務中心入口處，讓前往洽公的民眾耳目一新。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭(右1)致力推動快樂職場，打造安心舒適的工作氛圍，邀請楠梓服務所同仁洪明聖到場彈奏。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台灣電力公司高雄區營業處梓服務所同仁洪明聖到場彈奏，吸引該區處同仁及洽公民眾駐足聆聽悠揚琴聲。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭推動職場創新思維，將該區處內一部歷史悠久的老舊鋼琴進行全面翻修，並擺設在服務中心入口處，讓前往洽公的民眾耳目一新，並於今(4)日邀請具北藝大聲樂研究所背景的同仁洪明聖到場彈奏，其悠揚樂聲不僅讓員工紓壓，也營造出溫馨紓壓的工作環境與民眾洽公氛圍。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭表示，近期注意到網路上關於公共鋼琴的熱烈討論，便思考如何讓同仁在忙碌的工作之餘，能舒緩壓力，並提升服務中心的人文藝術氣息，而在瀏覽調入同仁的履歷時，偶然發現今(115)年調到該區處楠梓服務所的洪明聖，具有豐富的音樂背景，因而促成了這次老鋼琴重生的巧思。林昶旭說，今(4)日受邀擔綱演奏的該區處楠梓服務所的洪明聖，畢業於國立台北藝術大學音樂學研究所，主修聲樂，研究所畢業後曾從事合唱團指導及音樂教學等工作，之後考入台電擔任配電服務技術員，於今年5月調入高雄區營業處楠梓服務所服務。洪明聖在場彈奏出砲仔聲、後來、卡農、四季紅等膾炙人口的歌曲，更挑選了一首富有故事性的布拉姆斯間奏曲Op.118,No.2，其優美動人的旋律，傳遍整個服務中心，為辦公空間注入一股溫暖的藝術活力。高雄區營業處處長林昶旭指出，希望藉由此一鋼琴彈奏機會，讓同仁多接受藝術薰陶，並傳達工作不必隨時緊繃，也可以好好享受生活每一刻的理念，同時擺設在服務中心入口處的鋼琴也採取開放共享精神，歡迎行經高雄區營業處或來訪洽公的民眾，均可隨時前來小試身手、大顯身手，共同用音樂傳遞美好生活能量，也為高雄區營業處同仁打造安心舒適的工作氛圍。