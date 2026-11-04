台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭推動職場創新思維，將該區處內一部歷史悠久的老舊鋼琴進行全面翻修，並擺設在服務中心入口處，讓前往洽公的民眾耳目一新，並於今(4)日邀請具北藝大聲樂研究所背景的同仁洪明聖到場彈奏，其悠揚樂聲不僅讓員工紓壓，也營造出溫馨紓壓的工作環境與民眾洽公氛圍。
台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭表示，近期注意到網路上關於公共鋼琴的熱烈討論，便思考如何讓同仁在忙碌的工作之餘，能舒緩壓力，並提升服務中心的人文藝術氣息，而在瀏覽調入同仁的履歷時，偶然發現今(115)年調到該區處楠梓服務所的洪明聖，具有豐富的音樂背景，因而促成了這次老鋼琴重生的巧思。
林昶旭說，今(4)日受邀擔綱演奏的該區處楠梓服務所的洪明聖，畢業於國立台北藝術大學音樂學研究所，主修聲樂，研究所畢業後曾從事合唱團指導及音樂教學等工作，之後考入台電擔任配電服務技術員，於今年5月調入高雄區營業處楠梓服務所服務。
洪明聖在場彈奏出砲仔聲、後來、卡農、四季紅等膾炙人口的歌曲，更挑選了一首富有故事性的布拉姆斯間奏曲Op.118,No.2，其優美動人的旋律，傳遍整個服務中心，為辦公空間注入一股溫暖的藝術活力。
高雄區營業處處長林昶旭指出，希望藉由此一鋼琴彈奏機會，讓同仁多接受藝術薰陶，並傳達工作不必隨時緊繃，也可以好好享受生活每一刻的理念，同時擺設在服務中心入口處的鋼琴也採取開放共享精神，歡迎行經高雄區營業處或來訪洽公的民眾，均可隨時前來小試身手、大顯身手，共同用音樂傳遞美好生活能量，也為高雄區營業處同仁打造安心舒適的工作氛圍。
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洪明聖在場彈奏出砲仔聲、後來、卡農、四季紅等膾炙人口的歌曲，更挑選了一首富有故事性的布拉姆斯間奏曲Op.118,No.2，其優美動人的旋律，傳遍整個服務中心，為辦公空間注入一股溫暖的藝術活力。