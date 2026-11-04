我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人 vs 沙加緬度國王

對決焦點與觀戰重點

費城76人 vs 底特律活塞

對決焦點與觀戰重點

以下為11月5日NBA例行賽的完整賽程表（台灣時間）：

開打時間 客隊 主隊 08:00 AM 費城76人 底特律活塞 08:00 AM 亞特蘭大老鷹 華盛頓巫師 08:30 AM 夏洛特黃蜂 布魯克林籃網 08:30 AM 密爾瓦基公鹿 波士頓塞爾提克 08:30 AM 芝加哥公牛 紐約尼克 09:00 AM 克里夫蘭騎士 奧克拉荷馬雷霆 09:00 AM 印第安納溜馬 曼菲斯灰熊 09:00 AM 猶他爵士 紐奧良鵜鶘 09:30 AM 明尼蘇達灰狼 休士頓火箭 10:00 AM 多倫多暴龍 丹佛金塊 10:00 AM 波特蘭拓荒者 鳳凰城太陽 10:30 AM 達拉斯獨行俠 聖安東尼奧馬刺 11:00 AM 洛杉磯湖人 沙加緬度國王 11:30 AM 邁阿密熱火 洛杉磯快艇

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

轉播／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

NBA歷經投票日例行賽休戰一日後持續開打，焦點賽事莫過於費城76人作客底特律活塞主場，開季打出7勝1敗佳績的76人，在詹姆斯（LeBron James）率領下，有望挑戰本季第8勝，但由巨星康寧漢（Cade Cunningham）率領的活塞也不好惹，另外洛杉磯湖人則同樣在客場交手沙加緬度國王，則是挑戰本季第7勝。《NOWNEWS今日新聞》為您整理NBA本季11月5日賽程分析。比賽時間： 台灣時間 11 月 5 日（周四）11:00 AM比賽地點： 國王主場（黃金1號中心，Golden 1 Center）洛杉磯湖人（6勝2敗）： 近期狀態火熱迎來2連勝，進攻端火力全開，場均得分122.5分（聯盟第2）、投籃命中率高達52%（聯盟第1）。沙加緬度國王（1勝6敗）： 開季陷入泥沼，雖然上一場以115比100擊敗獨行俠止敗取得首勝，但整體戰績仍處於西區末段。球星牽制力與發動機對決： 湖人主將東契奇（Luka Dončić）開季展現MVP等級數據，場均38.3分、8籃板、8.1助攻。國王後場則依靠拉文（Zach LaVine）與年輕控衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.）的雙槍組合抵抗。禁區攻防與籃板大戰： 國王明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）場均能抓下14.6個籃板並傳出6.9次助攻。湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）場均有2.5次阻攻與10.5籃板的護框表現。湖人團隊總籃板數偏低（場均40.1個，聯盟第28），如何保護防守籃板、防止小薩博尼斯衝擊二次進攻將是關鍵。傷兵影響： 國王主力鋒線穆雷（Keegan Murray）與中鋒雷諾（Maxime Raynaud）因傷缺陣，側翼攻防戰力受損。比賽時間： 台灣時間 11 月 5 日（周四）08:00 AM比賽地點： 活塞主場（小凱薩體育館，Little Caesars Arena）費城76人（7勝1敗）： 開季強勢拉出一波4連勝，目前位居東區前列。底特律活塞（6勝1敗）： 新賽季打出驚艷表現，攻防兩端極具統治力，且開季曾於客場擊敗過76人，心理層面具備交手優勢。東區頂級後衛對決： 76人馬克西（Tyrese Maxey）本季火力充沛，搭配恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）組成的多點進攻體系；活塞頭牌康寧漢上一場爆砍33分5抄截，發動機能力的對決將決定比賽節奏。替補火力深度： 76人目前最大的隱患在於板凳貢獻度不足（如安芬利·西蒙斯手感起伏）；活塞則有鄧肯·羅賓森（Duncan Robinson）等外線射手提供穩定板凳火力支援。禁區護框考量： 活塞主力中鋒杜倫（Jalen Duren）因腿筋傷勢缺陣，內線護框與籃板保護能力大打折扣，這讓恩比德在禁區的發揮空間顯著增加。