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隨著大聯盟休賽季正式起跑，洛杉磯道奇隊除了全力鎖定賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）等大咖球星外，球團也正展開內部陣容清理。儘管道奇目前40人名單尚有37人，但面對即將到來的規則五選秀新秀保護名單、自由市場網羅以及後續重磅交易，名單空間勢必極度吃緊。美媒《Dodgers Way》記者柯赫（Drew Koch）撰文點名，本季在牛棚繳出極佳壓制力、合計吃下64.2局的兩名資深後援投手史都華（Brock Stewart）與庫辛斯（Jake Cousins），極可能因名單位置限制成為意外被割愛的犧牲品。單純檢視2026年賽季的投球成績，史都華與庫辛斯的發揮可謂無可挑剔。現年34歲的右投史都華本季出賽28場、投26.2局，繳出2.70防禦率與3.81獨立防禦率（FIP）；而32歲的庫辛斯則在38局投球中，繳出2.37優質防禦率與4.06的FIP。兩人合計薪資甚至不到300萬美元，展現出極高的性價比。在薪資仲裁預測方面，史都華預估年薪僅約180萬美元，庫辛斯更只要約100萬美元。對於財力雄厚的道奇球團而言，薪資金額從來不是續留與否的關鍵考量，真正決定兩人命運的，是道奇隊極其珍貴的「40人名單席次」。問題的核心在於球員選項與陣容靈活性。史都華目前已耗盡所有小聯盟下放選擇權（Minor League Options），這意味著他一旦進入名單就必須長駐大聯盟；庫辛斯也僅剩下最後1次回合選項。與此同時，道奇在休賽季面臨巨大壓力，除了積極尋求在自由市場帶回史庫柏、維西亞（Alex Vesia）以及菲利普斯（Evan Phillips）等核心大將，道奇農場更有一長串極具天賦的潛力新秀——包括塞爾維諾斯基（Adam Serwinowski）、薩蘇埃塔（Christian Zazueta）與費里斯（Jackson Ferris）等年輕強投，為了避免在規則五選秀遭到其他球隊攔截，球團必須儘速將他們放進40人名單加以保護。在名額極度緊繃的骨牌效應下，即便史都華與庫辛斯成績亮眼，但在球團著眼於長遠資產配置與名單彈性調度的考量下，兩人在11月下旬的續約前景並沒有很樂觀。