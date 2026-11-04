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國民黨高雄市長候選人柯志恩首支競選CF正式曝光，「最近看過柯志恩嗎？」這句提問，從市場攤商到正在讀書的學生，都紛紛笑著回答：「她常常來啊！」「每天都會關注她的社群。」而鏡頭一轉，柯志恩隨即出現在高雄鄉親常去的市場，「我一直都在」，道出她這四年來與高雄最真實的日常。CF畫面中，柯志恩穿梭在熟悉的市場街頭，不少攤商熱情與她握手、比讚、喊加油，也有民眾拿起手機，主動邀請她合照。面對鄉親的熱情，柯志恩總是大方接過手機，陪大家自拍留念，一個個自然又親切的互動，無需太多刻意安排，更多的是四年來一次次見面累積的熟悉與情感。眼尖網友也發現，柯志恩的女兒驚喜入鏡，成為影片中溫馨的小彩蛋。柯志恩在CF中感性說道：「熟悉的街頭，我一直都在。四年來，走遍38個行政區，踏破了4雙鞋。因為高雄鄉親的疼愛，讓我不能停下腳步」。柯志恩表示，回想四年前首度參選高雄市長，短短四個月的時間，獲得53萬名高雄鄉親的支持，讓她非常感動。尤其選後謝票車掃時，沿途看到民眾自發性舉起牌子，高喊「我們等你回來」，那一幕至今仍深深留在她心裡。「正是這份來自高雄的疼愛，讓我決定一定要為鄉親留下來！」柯志恩表示，高雄市民的每一次握手、每一句加油，她都放在心裡。柯志恩也感性表示，自己是南部囡仔，回到家鄉想將餘生奉獻給高雄，這支CF不只是競選影片，更是對一路陪伴她的高雄鄉親說一聲謝謝。「謝謝你們做我的靠山，讓我每一天都有繼續向前的力量。」柯志恩最後強調，自己會持續用行動證明對高雄的熱愛，未來也會帶著這份支持與力量，繼續為高雄打拚。