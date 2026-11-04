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台北市長蔣萬安今（4）晚到南機場夜市掃街，「巧遇」民眾黨籍的市議員參選人吳怡萱，她也在旁全程陪同。結束2.5個小時的掃街後，蔣萬安也拜訪附近的吳怡萱競總，吳準備了夜市知名的楊桃汁和水煎包給他墊胃，蔣也在競總留下簽名，被問未來4年是否藍白合作更緊密，他也表態「一定是」，吳怡萱也發現蔣跟柯文哲一樣，都不喜歡在火鍋加芋頭。蔣萬安約莫晚間10點時抵達吳怡萱競選總部，兩人先是一起向附近的商家拜票尋求支持，隨後進來寒暄並在牆壁上留下簽名，而一旁則是前市長柯文哲的簽名。蔣萬安被問到拜會吳怡萱競總，是否意味未來4年台北藍白合會更加緊密？蔣直言「一定是」，在這四年跟民眾黨議員其實有蠻多的互動，他們也提了非常多建設性建議，不管是大家很關心的巨蛋，社宅興建也有提出平台。其實議會黨團提出很多政策，也都把它落實成具體的政策。蔣萬安說，很多也是靠民眾黨夥伴在議會給很多幫忙跟建議，那吳怡萱就是新手媽媽，她也非常關心婦幼議題，她剛剛也提到「校校有公托」，其實這四年北市盤點16處，增加了600多個名額，當然會持續加快這個腳步。吳怡萱則說，民眾黨4個議員在議會的表現，市長應該有目共睹，都是很務實的在問問題，希望跟台北市政府一起共好。那市政真的一棒接一棒，所以也是麻煩市長就是多讓新人多多展現，也跟民眾黨密切合作，這樣台北市才會再往前進。而吳怡萱也準備了自己的競選小物「柯文哲、黃國昌、吳怡萱合體抱枕」以及南機場的楊桃汁、水煎包送給蔣萬安，同時也順口問了蔣「你吃香菜嗎？」，蔣則秒回「我愛吃香菜」，不過吳怡萱則露出震驚的表情，讓蔣問「你不愛嘛！啊哈哈」，吳又問「那你吃火鍋加芋頭嗎」，蔣說「我不太愛加芋頭」，吳怡萱說「我可以加芋頭，那你跟我們柯P一樣，柯P說火鍋為什麼要加芋頭？」，蔣則說「我們（他跟吳怡萱）很互補」。