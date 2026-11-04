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▲Cindy（如圖）分享喝營養品的影片，並寫下「人生的毒到底怎樣可以離我遠一點」，疑似回應吳卓源的道歉。（圖／Cindy IG@cindyhhh32）

歌手吳卓源2024年插足演員朱軒洋和網紅Cindy的5年戀情，成了人人撻伐的小三，近日吳卓源在陶晶瑩的節目中聲淚俱下向Cindy公開道歉，「真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦」，而Cindy在相關報導露出後，於IG分享苦笑的影片，並寫下：「人生遇到的毒到底怎樣可以離我遠一點。」讓人聯想是在回應吳卓源的發言。近日，吳卓源登上陶晶瑩主持的Podcast節目《女人心事》，提及當年介入朱軒洋和Cindy的感情，她哭著表示：「我拖太久、太遲鈍了，我沒有早一點站她的角度去看這一切，如果可以當然是想當面跟她說對不起...」吳卓源說，整件事情上自己的參與讓Cindy如此難過、困擾和痛苦，對此感到非常抱歉，「只是我太晚說出來這些話了，如果我可以勇敢一點或是當時心境、心態都已經比較穩，我保證我會跟她說這些話。」不過吳卓源的眼淚似乎無法修補Cindy的創傷，在相關消息見報後，Cindy在IG發布一則正在喝營養品的影片，只見她將產品一飲而盡，露出皺眉又無奈苦笑的表情，搭配文字「講真的說喝檸檬橄欖可以排毒，但我比較想知道人生遇到的毒到底怎樣可以離我遠一點」，一席話讓人有無限聯想。