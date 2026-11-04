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美股週三（4日）開盤後主要指數齊漲，民主黨在美國期中選舉取得決定性勝利，加上川普接受訪問時表示接受選舉結果，政治不確定性大幅降低，華爾街上演選後慶祝行情，向上井噴。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲1238.70點或2.39％；標普500指數上漲129.50點或1.71％；那斯達克指數上漲536.935點或2.12％；費城半導體指數上漲8.39點或0.08％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲0.42％、輝達下跌0.57％、特斯拉下跌4.61％、SpaceX下跌3.43％。記憶體類股方面，美光下跌2.07％、Sandisk下跌2.39％，SK海力士ADR股價下跌1.01％。根據《CNBC》報導，川普在選舉結果顯示共和黨大敗後，告訴《紐約時報》他「絕對願意」接受選舉結果；還告訴《華爾街日報》他和共和黨人將與民主黨人合作。另外，白宮與國會的權力分配，也是影響市場的重要因素。過去歷史表明，在政府與國會分屬不同政黨控制的情況下，市場表現良好，因為這通常意味著較少的政策和法規，以及對於企業更少的干預。Freedom Capital Markets的首席市場分析師伍茲（Jay Woods）表示，股市的上漲「部分歸因於川普總統對選舉結果最初採取的態度與反應。雖然未來的形勢依然充滿不確定性，但可以肯定的是，華府將會出現分立政府，而從歷史經驗來看，這種僵局對股市往往是利多」。具體來說，那些可能直接受益於民主黨政策或川普強硬措施結束的股票明顯上漲，像是太陽能與綠能類股，以及健康保險公司和醫院業者的股票。另一方面，民主黨的勝利也被認為會對部分類股帶來壓力，像是與人工智慧（AI）基礎建設相關的股票，因為民主黨掌控國會可能意味著AI資料中心的興建將受到更多限制，這也使得像是CoreWeave這樣的雲端企業下跌，在盤中一度跌逾5％，記憶體類股與科技股的表現也相對疲軟。