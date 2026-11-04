我是廣告 請繼續往下閱讀

針對博斯數位股份有限公司日前主張中華民國足球協會尚有高達新臺幣2379萬餘元賽事轉播費未支付一事，中華足協今（4）日正式發布聲明回應，表示相關爭議款項橫跨多個不同年度、賽事類別及合約條款，目前協會已全面啟動歷年專案帳務清查機制。足協強調，將逐一比對各期契約內容、履約驗收紀錄、請款憑證及歷年已付款項，絕不會迴避應負的付款責任；凡經嚴謹核對確認屬實之應付款項，協會將積極籌措財源並排定具體還款期程，11月5日先行將該筆98萬元匯付給博斯，展現誠意，之後再逐步履行支付義務。中華足協指出，博斯所主張的款項主要由三大區塊構成，必須逐筆釐清財務與契約依據。首先，針對2024年及以前年度的轉播款項（包含2023年賽事款項於2024年支付情況，以及2024年款項於2025年支付情況），依現有資料初步盤點約為612萬元，確切未付款餘額仍須依原始合約及履約驗收紀錄進行逐筆核實。其次，占總額最大宗的2025/26賽季台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽轉播案，發包總金額達1670萬元，該合約與費用約定係在前任理事長任內所簽訂。足協表示，將依據各期賽事的實際履約內容、驗收結果及已付帳目，核算實際應付餘額，一併納入整體清償協商中，務求每筆支出皆有憑有據。針對資金調度與款項來源，足協進一步說明，依據9月18日完成的內部財務盤點，2025/26賽季企甲與木蘭聯賽相關補助目前僅收到第一期款項，第二期款項尚未核撥，且預計核發之政府補助款本就不足以全額支應龐大的賽事總開銷，協會必須在辦理核銷的同時，同步自籌自有資金以彌補財務缺口。而在爭議款項中，今年新增的國際邀請賽轉播費98萬元，雖然先前遭運動部發文認定不予補助，但足協除了持續向主管機關申訴爭取外，為展現解決問題的誠意，已決定動用協會自有經費全額吸收支應，預計將於11月5日先行將該筆98萬元匯付給博斯。足協理事長已於9月24日指派專責同仁主動與博斯高層對接溝通，積極釐清未付款項細節。目前雙方協商進度中，足協曾就已釐清的部分賽事轉播費提出分期或階段性付款規劃，但博斯方面則期望足協能一次性全額支付其主張之總額，雙方對具體付款節奏仍在密切溝通與磨合。中華足協強調，賽事轉播是推動臺灣足球運動蓬勃發展、提升本土聯賽能見度不可或缺的基石，協會由衷感謝博斯長年以來對臺灣基層與職業足球賽事轉播的鼎力相助。足協將秉持「尊重契約、釐清帳務、誠信負責」三大原則，在完成帳目逐案清查並掌握可用財源後，持續與博斯協商出兼顧雙方權益之可執行付款時程表，攜手化解轉播費風波。