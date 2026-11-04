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在期中選舉慘敗後，白宮在官方X帳號於美國時間4日早上發佈一則最新推文，分享了一張川普在橢圓辦公室堅毅桌後的照片，並寫上「川普仍然是你們的總統」。白宮的發文非常簡短，除了那張「川普仍然是你們的總統」的照片外就沒有其他內容，說明文字僅寫下「感謝您對此事的關注」。自敗選以來，川普本人已對選舉結果做出回應，但川普政府的許多核心團隊成員至今仍然保持沉默。白宮官方X的最新發文，代表誰的立場、釋放出何種訊息，還要繼續觀察。川普承認了民主黨的勝利，告訴《紐約時報》「絕對願意」接受選舉結果；還告訴《華爾街日報》他和共和黨人將與民主黨人合作。不過，川普也在自己的Truth Social上發文抱怨，「我的名字不在選票上，如果我在的話，我們肯定會以壓倒性優勢獲勝！」並附上一頂印有否決權（Veto）的帽子。川普本人在今日沒有任何公開行程。無論如何，至少外界原本擔心川普會指控選舉舞弊或是像2020年大選那樣拒絕承認失敗的情況並沒有發生，截至目前為止，開票的過程似乎非常順利，民主黨的大勝並沒有引發爭議。