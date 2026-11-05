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▲游游穿上紅白相間的台新戰神啦啦隊隊服，小露飽滿上圍和事業線，以及一雙白嫩鉛筆腿，相當性感。（圖／游游Mita IG＠mita1211）

啦啦隊女神「游游」游涵君擁有甜美臉蛋、32E豐滿上圍，就讀逢甲大學時曾經多次攻佔PTT表特版，有「逢甲林志玲」、「啦啦隊波多野結衣」美譽，她9月初從桃園領航猿跳槽到臺北台新戰神啦啦隊 「Taishin Wonders」，昨（4）日透露本月7日將是首次上球場應援，並附上穿著球隊服裝的性感照片，嬌呼「好緊張啊」。曝光的照片，游游穿上紅白相間的台新戰神啦啦隊隊服，小露飽滿上圍和事業線，以及一雙白嫩鉛筆腿，配文寫下：「本週六（11/7）臺北戰神開幕戰！戰神小游來啦！ARE YOU READY !我的首場戰神應援～好緊張R～換你們到現場幫我應援啦！不見不散！」跟大家相約屆時在臺北和平籃球館見。一系列美照上架後，粉絲紛紛留言：「有幸運女神加入今年要拿總冠軍了」、「我買票游過去，開幕戰見」、「女戰神游」、「勝利女神」、「好漂亮！」游游曾經在職棒富邦悍將、職籃富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」服務4年，家住台中的她，考量遠距離通勤，金錢和體力難以負荷，2023年2月揮別舊東家，休息一陣子後，加入桃園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，並於2026年9月3日離隊，隨後宣布加入臺北台新戰神啦啦隊 「Taishin Wonders」。外型清新的游游，有著163公分身高，32E、23、33完美三圍，外表被形容是林志玲、波多野結衣的綜合體，先前受訪被問及還有沒有機會回去當棒球啦啦隊，她不把話說死，坦言不會排斥，「有緣的話！」除了球場應援與模特兒工作外，游游也積極發展個人副業，不僅創立了「Bplus 畢拍影像」攝影工作室，更身兼彩妝造型師與紋繡師，同時也是知名直播平台的主播。