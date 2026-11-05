屏東縣政府宣布，2026屏東聖誕節將於11月6日起在屏東公園與其週邊點燈！今年以「樂園聖誕派對」為主題，打造12組璀璨燈飾，主燈「璀璨驚喜盒」首度結合機械動態、絢麗視覺及即時互動三大元素，另外還有高達10公尺的巨型聖誕樹，兩大巨型主燈都是必拍景點，並搭配燈光秀、周末限定泡泡秀及市集等豐富活動。《NOWNEWS今日新聞》整理兩大主燈與其他重點燈飾特色、亮燈場次，地圖以及交通指南等資訊一次看。
🟡「2026屏東聖誕節」活動主要資訊：
日期：2026年11月6日（四）～2027年1月3日（日）
亮燈時間：每日 17:30 － 22:00
地點：屏東公園（屏東縣屏東市公園路）及周邊商圈（中華路、逢甲路、民族路、慈鳳宮一帶）
🟡「2026屏東聖誕節」重點燈飾一覽：
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年主燈「璀璨驚喜盒」首度結合機械動態、絢麗視覺及即時互動三大元素，打造驚喜滿滿的沉浸式體驗！另一亮點「星光聖誕樹」同樣高達10公尺，兩大巨型燈飾相互輝映，勢必成為園區最吸睛的打卡熱點。
屏東公園也規劃「童話帽險家」，透過四座情境櫥窗呈現冬季森林、胡桃鉗舞會、聖誕村與夢幻城堡；「星耀金冠」以巨型金色冠飾打造迎賓光廊；「月光童話」則描繪馴鹿牽引聖誕雪橇劃破夜空景象。5組燈光秀每15至30分鐘輪番登場，帶領民眾走進童話世界，感受不同燈飾交織的視覺魅力。
📍雙主燈：
▪️主燈-璀璨驚喜盒：
以「聖誕派對」為策展核心，將節慶的歡愉與期盼，化為一座高達10米的巨型奇幻禮物盒，作為獻給屏東的城市驚喜。
為沈浸式的節慶藝術展演，深度融合動態機械、LED視覺、即時互動、泡泡特效與光影聲效。視覺敘述故事以雪橇穿越星空、最終降落屏東為主軸，透過實體雪橇與虛擬影像的交錯，打造跨越維度的感官體驗。展演期間特別導入即時互動技術，將觀眾影像投射至大型螢幕，打破觀演界線。
▪️主燈-星光聖誕樹：
位於廣場樞紐位置，構築一座華麗的巨型聖誕樹作為視覺定錨。以許多聖誕元素裝點，有禮物盒、聖誕鈴鐺與純白雪花圖騰，純粹且精準地轉譯「甜蜜、歡樂、祝福」的策展精神。
此外最具張力的空間布置，在於由樹頂向夜空延展的暖金色天幕。此「星光皇冠」不僅創造出具備強烈包覆感的立體光影空間，更象徵著節慶祝福由中心向外擴散的動態意象。
📍其他特色燈區：
▪️月光童話：
在靜謐冬夜中，閃耀金芒的馴鹿牽引奇幻雪橇，聖誕老人穿越星空與明月，將溫暖的心意傳遞至屏東。
▪️童話帽險家系列：
以歐洲冬季市集為靈感，結合溫暖光影與情境櫥窗，打造沉浸式的童話體驗。四座巨型奇幻童話帽所構築的展示空間，分別演繹「冬季森林」、「胡桃鉗舞會」、「聖誕村」與「夢幻城堡」四大視覺主題。
▪️璀璨聖誕光廊：
結合既有的九重葛隧道結構，巧妙揉合無垠的金黃與紅色燈海，構築出一道如夢似幻的光影廊道。空間佈局上，透過層疊的紅色燈串營造為拱門，製造視覺景深效果，上方穹頂則交織金色燈網，並懸掛極具氣勢的大型光之吊燈，完美復刻歐洲皇家花園的華麗意象。
▪️星耀金冠：
以巨型金色冠飾、璀璨星光與音樂燈光秀為設計主軸，打造華麗夢幻、充滿節慶氛圍的迎賓光廊，讓民眾一走進場域，就能感受濃厚的冬日歡樂氣氛。
📍燈光秀展演、泡泡秀場次說明：
▪️燈光秀展演場次：包含璀璨驚喜盒、童話帽險家、星光聖誕樹、星耀金冠每30分鐘1場；月光童話每15分鐘1場。
▪️夢幻泡泡秀：假日限定（18:00-22:00），今年升級採用煙霧泡泡機。
🟡「2026屏東聖誕節」交通資訊
📍搭公車
屏東公園站：505、509、516、516A、8227、8228、8229
幸福公園站：506A屏市假日觀光公車（僅假日行駛，步行約7分鐘至屏東公園，票價依搭乘區間里程計價）
📍搭台鐵：
台鐵屏東站：屏東轉運站轉乘公車至屏東公園。
📍搭高鐵：
高鐵左營站：台鐵新左營站→台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園。
📍自行開車：
▪️國道3號
南下：由屏東交流道下，往屏東方向右轉，台27線→公園路。
北上：由麟洛交流道下，往屏東方向左轉，台1線→民生路→自由路→公園路。
▪️台1線
南下：經台1線→建國路（台3線）→和平路→公園西路。
北上：經台1線→民生路→自由路→公園路。
▪️台3線：
由九如、里港方向來經台3線→信義路→公園路。
📍建議停車場（營運狀況每日恐有不同）：
幸福公園停車場
屏東公園仁愛路地下停車場
民生路立體停車場
屏東公園中華路停車場
中華路立體停車場
信義路立體停車場
停車場現況：剩餘車位查詢由此去
🟡「2026屏東聖誕節」相關系列活動：
聖誕村與市集：星光聖誕樹下設有14間特色賣店。開幕首週 11月7日至8日於中華路舉辦「中華一條街市集」（70攤特色攤位），12月25日至27日有聖誕小工坊。
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日期：2026年11月6日（四）～2027年1月3日（日）
亮燈時間：每日 17:30 － 22:00
地點：屏東公園（屏東縣屏東市公園路）及周邊商圈（中華路、逢甲路、民族路、慈鳳宮一帶）
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年主燈「璀璨驚喜盒」首度結合機械動態、絢麗視覺及即時互動三大元素，打造驚喜滿滿的沉浸式體驗！另一亮點「星光聖誕樹」同樣高達10公尺，兩大巨型燈飾相互輝映，勢必成為園區最吸睛的打卡熱點。
屏東公園也規劃「童話帽險家」，透過四座情境櫥窗呈現冬季森林、胡桃鉗舞會、聖誕村與夢幻城堡；「星耀金冠」以巨型金色冠飾打造迎賓光廊；「月光童話」則描繪馴鹿牽引聖誕雪橇劃破夜空景象。5組燈光秀每15至30分鐘輪番登場，帶領民眾走進童話世界，感受不同燈飾交織的視覺魅力。
📍雙主燈：
▪️主燈-璀璨驚喜盒：
以「聖誕派對」為策展核心，將節慶的歡愉與期盼，化為一座高達10米的巨型奇幻禮物盒，作為獻給屏東的城市驚喜。
為沈浸式的節慶藝術展演，深度融合動態機械、LED視覺、即時互動、泡泡特效與光影聲效。視覺敘述故事以雪橇穿越星空、最終降落屏東為主軸，透過實體雪橇與虛擬影像的交錯，打造跨越維度的感官體驗。展演期間特別導入即時互動技術，將觀眾影像投射至大型螢幕，打破觀演界線。
▪️主燈-星光聖誕樹：
位於廣場樞紐位置，構築一座華麗的巨型聖誕樹作為視覺定錨。以許多聖誕元素裝點，有禮物盒、聖誕鈴鐺與純白雪花圖騰，純粹且精準地轉譯「甜蜜、歡樂、祝福」的策展精神。
此外最具張力的空間布置，在於由樹頂向夜空延展的暖金色天幕。此「星光皇冠」不僅創造出具備強烈包覆感的立體光影空間，更象徵著節慶祝福由中心向外擴散的動態意象。
▪️月光童話：
在靜謐冬夜中，閃耀金芒的馴鹿牽引奇幻雪橇，聖誕老人穿越星空與明月，將溫暖的心意傳遞至屏東。
以歐洲冬季市集為靈感，結合溫暖光影與情境櫥窗，打造沉浸式的童話體驗。四座巨型奇幻童話帽所構築的展示空間，分別演繹「冬季森林」、「胡桃鉗舞會」、「聖誕村」與「夢幻城堡」四大視覺主題。
結合既有的九重葛隧道結構，巧妙揉合無垠的金黃與紅色燈海，構築出一道如夢似幻的光影廊道。空間佈局上，透過層疊的紅色燈串營造為拱門，製造視覺景深效果，上方穹頂則交織金色燈網，並懸掛極具氣勢的大型光之吊燈，完美復刻歐洲皇家花園的華麗意象。
以巨型金色冠飾、璀璨星光與音樂燈光秀為設計主軸，打造華麗夢幻、充滿節慶氛圍的迎賓光廊，讓民眾一走進場域，就能感受濃厚的冬日歡樂氣氛。
▪️燈光秀展演場次：包含璀璨驚喜盒、童話帽險家、星光聖誕樹、星耀金冠每30分鐘1場；月光童話每15分鐘1場。
▪️夢幻泡泡秀：假日限定（18:00-22:00），今年升級採用煙霧泡泡機。
📍搭公車
屏東公園站：505、509、516、516A、8227、8228、8229
幸福公園站：506A屏市假日觀光公車（僅假日行駛，步行約7分鐘至屏東公園，票價依搭乘區間里程計價）
📍搭台鐵：
台鐵屏東站：屏東轉運站轉乘公車至屏東公園。
📍搭高鐵：
高鐵左營站：台鐵新左營站→台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園。
📍自行開車：
▪️國道3號
南下：由屏東交流道下，往屏東方向右轉，台27線→公園路。
北上：由麟洛交流道下，往屏東方向左轉，台1線→民生路→自由路→公園路。
▪️台1線
南下：經台1線→建國路（台3線）→和平路→公園西路。
北上：經台1線→民生路→自由路→公園路。
▪️台3線：
由九如、里港方向來經台3線→信義路→公園路。
📍建議停車場（營運狀況每日恐有不同）：
幸福公園停車場
屏東公園仁愛路地下停車場
民生路立體停車場
屏東公園中華路停車場
中華路立體停車場
信義路立體停車場
停車場現況：剩餘車位查詢由此去
聖誕村與市集：星光聖誕樹下設有14間特色賣店。開幕首週 11月7日至8日於中華路舉辦「中華一條街市集」（70攤特色攤位），12月25日至27日有聖誕小工坊。