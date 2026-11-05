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2026年國家聯盟年度MVP最終決選3人數據與戰力評比 球員姓名（所屬球隊／守位） 打擊三圍（AVG／OBP／SLG） 全壘打／打點／盜壘 投手實戰成績／防守數據 綜合勝場貢獻值（fWAR） 克勞-阿姆斯壯 （芝加哥小熊／中外野手） .280／.372／.570 45轟／107打點／41盜 （大聯盟史上第7位 40-40） 守備端貢獻 26次 OAA 展現聯盟最頂級中外野防守 10.6 （高居全大聯盟第一名） 大谷翔平 （洛杉磯道奇／指定打擊兼先發投手） .275／.377／.512 30轟／81打點／11盜 14場先發、8勝2敗、ERA 1.79 （85.2局飆95K，7/3後未登板） 6.6 （投打二刀流綜合貢獻值） 杜蘭（Brice Turang） （密爾瓦基釀酒人／二壘手） .268／.366／.450 21轟／100打點／19盜 內野優質守備與冠軍隊二壘核心 5.9 （攻守均衡之黑馬人選）

▲「PCA」克勞-阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）本季完成45轟、41盜，並以10.6 fWAR排名大聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平入選2026年國聯年度MVP最終名單，尋求連續第4年、職業生涯第5度獲獎。不過，美媒認為小熊外野手克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）憑藉45轟、41盜及大聯盟最高10.6 fWAR，可能終結大谷的連霸之路。本屆國聯MVP最終候選人為大谷翔平、克勞-阿姆斯壯，以及釀酒人二壘手杜蘭（Brice Turang）。其中克勞-阿姆斯壯打出突破性球季，繳出打擊率2成80、上壘率3成72及長打率5成70，並有45轟、107分打點、41次盜壘，成為大聯盟史上第7位完成單季「40轟、40盜」的球員。更驚人的是，克勞-阿姆斯壯以10.6 fWAR高居大聯盟第一，領先大谷的6.6達到4.0勝。他不只具備長打與速度，守備端同樣貢獻26次高於平均的出局數（OAA），攻守跑三方面幾乎沒有弱點，成為美媒看好他奪獎的主要理由。大谷本季打擊三圍為2成75、3成77、5成12，敲出30轟、81分打點及11次盜壘；投手方面先發14場，繳出8勝2敗、防禦率1.79，85.2局送出95次三振。單看二刀流成績依舊出色，但他受到左膝、右手臂及頸部不適影響，7月3日後未再登板，季末打擊狀態也明顯下滑。美媒《TWSN》記者邁爾斯（Marissa Myers）分析，若在一般情況下，大谷獨一無二的二刀流價值足以讓他成為最大熱門，但今年克勞-阿姆斯壯的整體貢獻太過突出，大谷恐怕無法只靠二刀流身分彌補差距。大聯盟官方特別提醒，全美棒球作家協會（BBWAA）的MVP投票在例行賽落幕、季後賽開打前便已全數收票封存，因此道奇隊在十月季後賽的任何勝負表現皆不計入評分。大谷翔平已連續6年名列MVP決選名單，過去5個賽季4度榮膺MVP殊榮；若本次能再度逆勢突圍，將完成超越傳奇名將的「MVP四連霸」神話。究竟是克勞-阿姆斯壯憑藉攻守俱佳的10.6 WAR超神賽季登基新科MVP，還是大谷翔平能憑藉無與倫比的二刀流歷史地位再次獲得評審青睞？最終得獎者將於美東時間11月12日晚間（台灣時間11月13日上午）由大聯盟電視台（MLB Network）進行全球直播揭曉，勢必將成為全美與亞洲棒壇萬眾矚目的最高潮。