我是廣告 請繼續往下閱讀

《皮克敏》CoCo 聯名11/5開跑！全台門市免費領金色花苗

▲參與《Pikmin Bloom》和CoCo聯名活動，就能獲得咖啡杯飾品皮克敏的金色花苗，以及特別設計的明信片。（圖／《Pikmin Bloom》提供）

咖啡杯皮克敏共有8款！金色花苗走100步就能孵化

▲《Pikmin Bloom》咖啡杯飾品皮克敏共有8種造型。（圖／翻攝自《Pikmin Bloom》）

走2000步再送限定皮克敏！紅色照片鈕扣徽章怎麼拿？

全台CoCo門市怎麼找？皮友自製地圖方便查詢

人氣手遊《Pikmin Bloom》與手搖飲品牌 CoCo 都可聯名活動今（5）日正式開跑！即日起至11月22日，全台 CoCo 門市都將化身遊戲內的「特殊地點」，玩家不必購買飲料，只要前往門市附近，就有機會免費獲得「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗及限定明信片，完成走路2000步任務，還能額外拿到紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、金色花苗取得方法及全台門市查詢攻略，讓皮友們一次看懂。《Pikmin Bloom》與 CoCo 都可合作活動自11月5日凌晨0時開始，持續至11月22日晚間11時59分。活動期間，全台 CoCo 都可門市都會在遊戲地圖上出現「特殊地點」，玩家只要靠近門市，找到對應的特殊地點並向下滑動，就能獲得一盆「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗，以及一張特別設計的聯名明信片。值得注意的是，這次活動不需要購買指定飲料，也沒有消費門檻，只要透過遊戲內的特殊地點功能，就能免費領取獎勵。不過，每間 CoCo 門市的金色花苗與明信片，每7天最多只能領取一次，想要收集更多花苗的玩家，可以前往不同門市領取。至於聯名明信片，本次僅推出一款限定設計，因此無論玩家造訪哪一間CoCo門市，取得的明信片圖案都相同，不需要為了收集不同款式而跑遍全台。根據官方說明，活動期間取得的金色花苗，將隨機長成8款咖啡杯飾品皮克敏其中一款，與一般花苗相比，金色花苗最大的優勢，就是只需要走100步就能培育完成，不必花費大量時間累積步數。不過，官方也提醒，8款咖啡杯飾品皮克敏都是隨機出現，即使玩家多次領取金色花苗，也不保證能收集到全部種類。由於本次活動只有18天，想要挑戰收集全套8款咖啡杯皮克敏的玩家，可以善用不同 CoCo 門市的特殊地點，增加取得金色花苗的機會。除了咖啡杯飾品皮克敏，這次CoCo聯名還有另一款限定獎勵。玩家第一次向下滑動 CoCo 門市的特殊地點時，遊戲將自動開啟一項「地點挑戰任務」，只要累積步行2000步，就能獲得一盆紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。不過，這項2000步任務與咖啡杯金色花苗不同，整個活動期間只能承接一次，並非每到一間 CoCo 門市就能重複領取。想要拿到兩種不同飾品皮克敏的玩家，記得除了領取門市特殊地點獎勵，也要完成2000步挑戰。這次聯名活動涵蓋全台 CoCo 都可門市，對於想要一次收集多盆金色花苗的玩家來說，如何快速找到附近門市，也成為重要課題。有熱心皮友特別製作CoCo門市查詢網站，整理全台門市資訊，玩家可以依照縣市、行政區、店名或地址關鍵字進行篩選，還能查看各門市的座標位置，方便規劃收集路線。