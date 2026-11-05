我是廣告 請繼續往下閱讀

▲村上宗隆在大聯盟菜鳥球季敲出35轟，間接提高美國球團對日本重砲的信任。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒阪神虎強打佐藤輝明正式透過入札制度挑戰大聯盟，美國球界已將他與村上宗隆相提並論。前紐約大都會總經理菲利普斯（Steve Phillips）在《MLB Network》節目中語出驚人，直言「佐藤輝明是比村上宗隆更優秀的打者」，無論在反方向擊球的打擊成熟度、或是三壘與角落外野的守位彈性皆全面勝出，更大膽預測這位剛奪下日職央聯打擊三冠王兼MVP二連霸的27歲強打，最終拿到的合約總額將一舉超越村上宗隆。過往日本強力拉打型重砲挑戰大聯盟，常被貼上「三振率過高、無法適應大聯盟火球」的標籤；然而，村上宗隆本季加盟芝加哥白襪後，菜鳥年便以35發全壘打、攻擊指數（OPS）高達.825的成績粉碎質疑，成為日職重砲轉移長打火力的最強背書。大聯盟球界普遍認為，村上的成功極大幅度降低了各隊對佐藤輝明的簽約疑慮。佐藤今年在阪神虎全勤出賽143場，繳出打擊率.306、39轟、106分打點與.991 OPS的鬼神數據，成為日職央聯史上第9位三冠王得主，並蟬聯年度MVP殊榮；更難能可貴的是他選到68次四壞保送，保送率達11.1%，證明自己已從過去的「盲揮砲手」蛻變為兼具選球眼與全方位擊球的完全體。菲利普斯在《MLB Tonight》節目中深入解析，佐藤輝明最大的優勢在於他的擊球技巧更加成熟，具備把外角球推向反方向強勁落點的廣角攻擊能力，絕非只依賴強拉全壘打的單一路線，其突破3成的打擊率正是明證。此外，「守備覆蓋度」更是佐藤身價暴漲的核彈級武器；相較於村上赴美後防守範圍受限、主要固定於一壘，佐藤被多數大聯盟球探認定具備在大聯盟鎮守三壘的運動能力，甚至能隨時兼防角落外野與一壘。這意味著全大聯盟缺乏三壘主力、急需角落外野升級、或是單純渴求先發中心左打砲火的球隊，通通都能加入佐藤輝明的競標行列。買家基數大幅擴增，也正是菲利普斯大膽看好他合約金額超越村上的關鍵主因。儘管評價極高，佐藤輝明進入大聯盟仍有不可忽視的適應風險。他本季在日職吞下164次三振，美媒估算其擊球率約為66%，雖然比村上大聯盟首季的60%略好，但依然明顯低於大聯盟平均的77%；能否在短時間內跟上動輒98英哩以上的火球上竄軌跡與大聯盟刁鑽的橫掃滑球（Sweeper），將是他能否複製日職頂級數據的最大考驗。然而在今年自由球員市場優質強打相對稀缺的背景下，大聯盟官方依然將佐藤輝明高居全市場自由球員總榜「第4名」，視為今冬最具天花板潛力的野手標的。隨著村上宗隆與岡本和真赴美雙雙繳出單季30轟以上的震撼成績，日職長打者的價值已在北美達到歷史新高，這位正值27歲黃金巔峰的三冠王，勢必將在冬季會議掀起一場美日職棒的億元美金爭奪戰。