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▲金恩（Michael King）本季投滿185局、防禦率3.21，是3名替代人選中成績最穩定的投手。（圖／美聯社／達志影像）

替代候選投手（2026母隊／守位） 2026年實戰局數與防禦率 核心戰術優勢與大賽價值 潛在投資風險與評估 金恩（Michael King） （聖地牙哥教士／右投） 185.0局、防禦率 3.21 貢獻 4.3 WAR（已跳脫合約成FA） 穩定吃局、大賽抗壓頂級 季後賽2場先發12局僅失1分，兼具削弱同區宿敵教士效益 年齡漸長、尋求長期大約成本 佩拉塔（Freddy Peralta） （坦帕灣光芒／右投） 169.0局、防禦率 4.42 飆出 156次三振 天花板上限最高、季後賽爆發力狂暴 轉戰光芒後連6場防禦率0.79，勇奪美聯冠軍賽MVP 全季表現起伏較大，控球穩定度具風險 羅傑斯（Trevor Rogers） （巴爾的摩金鶯／左投） 169.2局、防禦率 4.03 創生涯局數新高 性價比高、填補稀有左投吃局缺口 下半季保送率大幅修正，能吃下大量優質局數 缺乏三振宰制力

洛杉磯道奇能否留下自由市場頭號投手史庫柏（Tarik Skubal），將牽動今冬補強布局。若史庫柏轉投紐約大都會，美媒提出佩拉塔、羅傑斯及國西宿敵教士王牌金恩3項備案，其中金恩的穩定度及吃局能力，最符合道奇立即爭冠的需求。道奇今年交易截止日前從底特律老虎換來史庫柏，原本希望藉由這名賽揚左投完成世界大賽3連霸，最終卻在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃。隨著史庫柏投入自由市場，道奇雖然仍被視為續約熱門，大都會也被多名美國記者點名為主要競爭者。《Baseball America》預估史庫柏可能取得8年、3.7億美元（約新台幣118億元）合約。一旦價格持續上升，道奇即使財力雄厚，也得評估是否要再承擔一張投手史上頂級合約。美國《Sports Illustrated》因此列出3名替代人選。第一名候選人是光芒右投佩拉塔（Freddy Peralta）。他本季前半段效力大都會時表現不穩，轉戰光芒後10場先發防禦率降至3.25，最後6場更只有0.79，並奪下美聯冠軍賽MVP。佩拉塔整季169局投出156次三振，擁有3人中最高的三振及季後賽爆發潛力，但穩定性仍是風險。金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers）則是較務實的選擇，本季生涯新高169.2局、防禦率4.03，下半季明顯改善保送問題。道奇本季除山本由伸投滿185局，其他投手無人超過140局，羅傑斯未必能取代史庫柏的王牌壓制力，卻能補上輪值最缺乏的局數。第3人是教士右投金恩（Michael King）。他本季32場先發投滿185局，繳出防禦率3.21及4.3 WAR，季後賽兩度先發合計12局僅失1分，兼具穩定度、耐投能力與大賽經驗。金恩已跳脫與教士剩餘合約，正式進入自由市場。整體而言，佩拉塔最接近「高上限」型補強，羅傑斯適合降低成本並填補輪值，金恩則是最安全的即戰力。若道奇無法留下史庫柏，從教士手中挖走金恩，不只能強化自身輪值，也能同時削弱國聯西區最大競爭者，戰略價值最高。