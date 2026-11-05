洛杉磯道奇能否留下自由市場頭號投手史庫柏（Tarik Skubal），將牽動今冬補強布局。若史庫柏轉投紐約大都會，美媒提出佩拉塔、羅傑斯及國西宿敵教士王牌金恩3項備案，其中金恩的穩定度及吃局能力，最符合道奇立即爭冠的需求。
史庫柏爭奪戰升溫 大都會成最大威脅
道奇今年交易截止日前從底特律老虎換來史庫柏，原本希望藉由這名賽揚左投完成世界大賽3連霸，最終卻在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃。隨著史庫柏投入自由市場，道奇雖然仍被視為續約熱門，大都會也被多名美國記者點名為主要競爭者。
《Baseball America》預估史庫柏可能取得8年、3.7億美元（約新台幣118億元）合約。一旦價格持續上升，道奇即使財力雄厚，也得評估是否要再承擔一張投手史上頂級合約。美國《Sports Illustrated》因此列出3名替代人選。
佩拉塔上限最高 羅傑斯可補上左投缺口
第一名候選人是光芒右投佩拉塔（Freddy Peralta）。他本季前半段效力大都會時表現不穩，轉戰光芒後10場先發防禦率降至3.25，最後6場更只有0.79，並奪下美聯冠軍賽MVP。佩拉塔整季169局投出156次三振，擁有3人中最高的三振及季後賽爆發潛力，但穩定性仍是風險。
金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers）則是較務實的選擇，本季生涯新高169.2局、防禦率4.03，下半季明顯改善保送問題。道奇本季除山本由伸投滿185局，其他投手無人超過140局，羅傑斯未必能取代史庫柏的王牌壓制力，卻能補上輪值最缺乏的局數。
金恩最穩定 還能削弱國西宿敵
第3人是教士右投金恩（Michael King）。他本季32場先發投滿185局，繳出防禦率3.21及4.3 WAR，季後賽兩度先發合計12局僅失1分，兼具穩定度、耐投能力與大賽經驗。金恩已跳脫與教士剩餘合約，正式進入自由市場。
整體而言，佩拉塔最接近「高上限」型補強，羅傑斯適合降低成本並填補輪值，金恩則是最安全的即戰力。若道奇無法留下史庫柏，從教士手中挖走金恩，不只能強化自身輪值，也能同時削弱國聯西區最大競爭者，戰略價值最高。
道奇隊鎖定「3大替代先發王牌」
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道奇今年交易截止日前從底特律老虎換來史庫柏，原本希望藉由這名賽揚左投完成世界大賽3連霸，最終卻在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃。隨著史庫柏投入自由市場，道奇雖然仍被視為續約熱門，大都會也被多名美國記者點名為主要競爭者。
《Baseball America》預估史庫柏可能取得8年、3.7億美元（約新台幣118億元）合約。一旦價格持續上升，道奇即使財力雄厚，也得評估是否要再承擔一張投手史上頂級合約。美國《Sports Illustrated》因此列出3名替代人選。
佩拉塔上限最高 羅傑斯可補上左投缺口
第一名候選人是光芒右投佩拉塔（Freddy Peralta）。他本季前半段效力大都會時表現不穩，轉戰光芒後10場先發防禦率降至3.25，最後6場更只有0.79，並奪下美聯冠軍賽MVP。佩拉塔整季169局投出156次三振，擁有3人中最高的三振及季後賽爆發潛力，但穩定性仍是風險。
金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers）則是較務實的選擇，本季生涯新高169.2局、防禦率4.03，下半季明顯改善保送問題。道奇本季除山本由伸投滿185局，其他投手無人超過140局，羅傑斯未必能取代史庫柏的王牌壓制力，卻能補上輪值最缺乏的局數。
第3人是教士右投金恩（Michael King）。他本季32場先發投滿185局，繳出防禦率3.21及4.3 WAR，季後賽兩度先發合計12局僅失1分，兼具穩定度、耐投能力與大賽經驗。金恩已跳脫與教士剩餘合約，正式進入自由市場。
整體而言，佩拉塔最接近「高上限」型補強，羅傑斯適合降低成本並填補輪值，金恩則是最安全的即戰力。若道奇無法留下史庫柏，從教士手中挖走金恩，不只能強化自身輪值，也能同時削弱國聯西區最大競爭者，戰略價值最高。
道奇隊鎖定「3大替代先發王牌」
|替代候選投手（2026母隊／守位）
|2026年實戰局數與防禦率
|核心戰術優勢與大賽價值
|潛在投資風險與評估
|
金恩（Michael King）
（聖地牙哥教士／右投）
|
185.0局、防禦率 3.21
貢獻 4.3 WAR（已跳脫合約成FA）
|
穩定吃局、大賽抗壓頂級
季後賽2場先發12局僅失1分，兼具削弱同區宿敵教士效益
|年齡漸長、尋求長期大約成本
|
佩拉塔（Freddy Peralta）
（坦帕灣光芒／右投）
|
169.0局、防禦率 4.42
飆出 156次三振
|
天花板上限最高、季後賽爆發力狂暴
轉戰光芒後連6場防禦率0.79，勇奪美聯冠軍賽MVP
|全季表現起伏較大，控球穩定度具風險
|
羅傑斯（Trevor Rogers）
（巴爾的摩金鶯／左投）
|
169.2局、防禦率 4.03
創生涯局數新高
|
性價比高、填補稀有左投吃局缺口
下半季保送率大幅修正，能吃下大量優質局數
|缺乏三振宰制力