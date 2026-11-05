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▲姚仁恭日前宣布參選足協理事長，並邀請具金融背景的魏寶生搭檔，提出6個月內全面釐清協會債務的承諾。（圖／取自臉書角落音樂餐廳）

比較項目 張璨 姚仁恭 改革定位 延續現任團隊整頓 引進外部團隊重新檢視 債務認定 目前帳面約5300萬元 不預設數字，逐筆確認 處理期限 4年清償已確立債權 6個月先釐清債務全貌 公開方式 每年公布清償進度 建立透明、可追溯財務制度 優先付款 裁判、工作人員及防護員已陸續處理 優先球員、裁判及賽事工作人員 足球發展 場地、企甲、木蘭聯賽、基層培育 競賽品牌、青訓、技術總監、國際交流 核心優勢 已掌握部分帳務並有10個月執行紀錄 外部財務專業與重新檢視空間 待回答問題 5300萬元的收入來源及分年還款表 查清後如何籌資、6個月目標如何驗證

中華民國足球協會第14屆理事長改選將於11月7日登場，由去年12月補選上任、尋求連任的張璨，對決長期投入基層足球的建築照明設計師姚仁恭。選前博斯再提出近2380萬元轉播費債權，讓財務治理成為本次選舉無法迴避的核心。雖然兩人都主張改革足協，但起點不同：張璨強調延續過去10個月的清查及還款；姚仁恭則主張引進外部財務專業，重新確認債務的合法性、成因與責任。張璨表示，接手時足協帳面應付債務約6500萬元，其中外部借貸約5000萬元；目前已清償約1200萬元，餘額約5300萬元，2026年當期營運則預估接近損益兩平。若成功連任，他承諾4年內清償經確認的歷史債務，每年公布進度，並持續推動預算控管、請款、付款及核銷SOP。足球發展方面，他將場地不足列為優先課題，主張結合中央與地方資源，提升企甲、木蘭聯賽競爭力並延續基層培訓。68歲的姚仁恭長期透過三三足球公益信託基金支持偏鄉球隊及菁英球員海外訓練，此次搭檔具金融背景的魏寶生參選。姚仁恭表示，不會直接接受外界流傳的債務總額，若當選將由專業財務團隊逐筆確認債務名目、契約依據、合法性及形成原因，目標最快6個月釐清全貌，並優先支付裁判、球員與賽事工作人員的款項。姚仁恭另提出財務制度與紀律、競賽優化與品牌推廣、技術發展與青訓改革、國際關係與人才交流四大方向，包括建立固定賽事行事曆、盤點場地、強化轉播、設置專職技術總監及建立海外球員資料庫。博斯主張足協積欠2379萬9610元，足協則表示款項橫跨不同年度及契約，目前仍在核對；今年國際邀請賽的98萬元將先行支付。這起事件正好檢驗兩位候選人的主張：張璨必須說明清查與還款如何加速，姚仁恭則要回答重新查帳後，資金從哪裡來。因此，這場足協改選真正比拼的，不是誰對足球比較有熱情，而是誰敢把期限、金額、財源與責任歸屬說清楚。11月7日投票結束後，新任理事長首先要面對的，也不是喊喊踢進世界盃的口號，而是先完成博斯債權這道現實考題，外界要看的，是一份看得懂、可追蹤、能被共同監督的改革時間表。