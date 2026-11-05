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發生時間與事件節點 核心爭議與失靈事實 官方處置與後續社會效應 2024年 假報稅爭議 國腳未領到2022泰國友誼賽出場費與獎金，竟先收到國稅局扣繳憑單 足協坦承因債務導致現金流不足與行政疏失；主管機關下令限期更正 2025年10月 男足風暴 亞洲盃資格賽1：6慘敗泰國，總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良轟「台灣人欺負台灣人」 暴露住宿訓練後勤全面失靈；理事長王麟祥、秘書長等核心高層集體辭職 2026年4月 女足罷免流會 26名國腳中高達18人具名連署要求換帥，選訓線上表決因僅剩4人直接流會 凸顯選訓問責制度形同虛設；後續才改開實體會議終止主帥查克摩爾合約 2026年 監察院重磅糾正 體育署與國訓中心2022-2024年間補助足協逾5億957萬元（全台協會之冠） 爆出轉播費超支140%至200%及核銷採購重大漏洞，遭監察院公開點名糾正 2026年11月 轉播費欠款 博斯數位指控遭拖欠近2380萬元轉播費，足協僅願先付98萬元清查舊帳 現任理事長張璨曝接手時負債6500萬、現仍剩5300萬；改選前夕公信力破產

▲中華男足前總教練黃哲明在亞洲盃資格賽後請辭，國家隊住宿、訓練設備及行政支援問題隨之曝光。（圖／中華民國足球協會提供）

▲中華女足今年有18名國腳共同連署要求重整教練團，首次換帥表決卻因出席人數不足流會。（圖／名古屋亞運提供）

中華民國足球協會即將於11月7日舉行理事長改選，選前卻再度掀起財務風暴。在轉播商博斯數位追討高達近2380萬元的積欠轉播費後，足協僅回應「款項橫跨多年須逐筆查核」，並象徵性決定先以自有資金支付今年國際邀請賽的98萬元；然而這筆杯水車薪的款項，不僅未能平息爭議，更宛如掀開潘朵拉的盒子，將足協近年「球員未領錢先收扣繳憑單」、「男足慘敗主帥請辭引爆高層大地震」、「女足18人連署換帥表決竟流會」，以及「三年狂吞逾5億元國家補助卻照樣爛帳如山」的荒腔走板黑歷史，再度無情攤在國人面前。足協的財務崩潰絕非一朝一夕。早在2024年，多名中華隊國腳就曾爆出荒謬爭議。球員連2022年赴泰國踢友誼賽的微薄出場費與獎金都還沒入帳，家中卻先收到財政部的「綜合所得稅扣繳憑單」，宛如被逼繳「幽靈稅款」；足協當時被迫出面為財務行政疏失鞠躬道歉。現任理事長張璨坦言，去年12月走馬上任時，帳面應付債務就高達約6500萬元，其中光是民間外部借貸就佔了5000萬元；即便上任10個月內四處挪移清償了1200萬元，目前債務仍沉重高懸在5300萬元左右。更棘手的是，內部還有40多項、總經費破億元的歷史專案正卡在補正核銷的漫長程序中；每逢主事者更替，過往簽了什麼約、驗收了哪些款項全部成謎，只能在抽屜深處翻箱倒櫃清查，治理架構宛如無政府狀態。比財務黑洞更傷人的，是行政失靈對場上拚戰球員的踐踏。2025年10月男足在亞洲盃資格賽以1：6遭泰國痛宰，賽後時任教頭黃哲明拋出震撼彈無預警請辭，痛斥國家隊完全未獲應有的後勤尊重；隊長陳柏良更在鏡頭前語重心長留下「根本是台灣人欺負台灣人」的悲痛指控，直指球隊客場作戰連基本的住宿、飲食與訓練品質都極度惡劣，最終引發時任理事長王麟祥、秘書長等核心高層全面引咎辭職。然而高層換血並未換來清醒。今年4月，中華女足26人培訓名單中高達18名國腳憤而串聯具名簽署，痛陳教練團問題並要求全面改組；未料在關鍵的選訓委員會線上會議中，11名委員起初僅有6人上線，進入表決程序時甚至離奇「斷線」到只剩4人，直接因出席人數不足宣告流會。球員冒著斷送國腳生涯的風險進行連署，換來的竟是大人們冷漠推諉的鬧劇，直到輿論炸鍋才透過實體會議解約主帥。更令納稅人憤怒的是，足協並非缺錢的受害者。根據監察院今年公布的權威調查報告，體育署與國訓中心在2022年至2024年的短短3年間，合計補助足協高達「5億957萬元」，金額雄踞全台灣44個單項體育協會之冠；然而龐大的民脂民膏不僅未能建立健全的財務防火牆，更被查出2023年部分國際賽事的轉播費用竟然比原定預算「暴增超支140%至200%」，採購與監管機制形同虛設。如今，博斯數位近2380萬元的討債怒吼，徹底粉碎了最後一塊遮羞布。足協在經歷欠薪、欠款、假報稅與行政失能後，已經徹底失去球員、教練、裁判、工作人員到企業轉播夥伴的整條產業鏈信任。11月7日的這場改選大戰，無論最後是誰坐上理事長大位，擺在眼前的都不是風光的權力，而是一座必須從地基徹底剷除重建的運動協會。