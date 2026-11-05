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美國期中選舉，民主黨在國會參、眾2院均取得決定性勝利，加上總統川普（Donald Trump）聲稱接受選舉結果，消除了籠罩華爾街的政治不確定性風險，週三股市大幅上漲，道瓊工業指數收盤時更是飆漲1569點。綜合《CNBC》等外媒報導，週三的股市反彈，部分原因是川普對於選舉結果，所展現的初步反應，分析認為，儘管後續仍存在不確定性，但可以肯定的是，政治僵局將會出現，而從歷史經驗來看，這對市場有利。分析指出，週三美股看漲的原因之一，是因為歷史已經表明，在政府分裂的情況下，市場反而傾向於表現良好，因為政策、法規干預商業前景的力道會比較小。摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management ）的斯利蒙（Andrew Slimmon）直言：「市場喜歡僵局，而不喜歡權力過大的政黨」。One Point BFG Wealth Partners首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）也表示，美國民眾已經用這場選舉，表達了他們對通貨膨脹、汽油價格等問題的不滿，結束伊朗戰爭的壓力只會越來越大。美國副總統范斯（JD Vance）將共和黨在期中選舉失利一事，歸咎於伊朗戰爭的舉動，似乎也證實了這點，週三西德州中級原油（WTI）期貨、布蘭特原油期貨價格，下跌幅度均超過8%。4日收盤，美股道瓊工業指數大漲1569.40點或3.03%，收在53356.12點，創下川普2025年4月暫緩全面加徵關稅以來的最大單日漲幅；標普500指數收紅119.70點或1.58%，收在7688.62點；那斯達克指數也揚升364.50點或1.44%，收在25736.51點；惟費城半導體指數挫跌331.74點或3.13%，收在10268.65點，顯示市場仍擔憂選後政策變化，可能增加AI資料中心建置的阻力，從而導致AI晶片與部分基礎建設供應商承壓。焦點個股方面，共和黨金主馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）、SpaceX，股價分別滑落約3.3%和3.9%，科技股大致呈現「各自發展」的態勢。