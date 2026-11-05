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▲顧安生（右）過去是台視當家主播，在業界相當資深。（圖／翻攝自粘嫦鈺臉書）

前台視當家主播顧安生於3日中午因心臟問題驟逝，享壽83歲。他生前飽受病痛折磨，曾歷經腦炎開顱、換腎並裝設心臟支架，他一次次努力克服，並與資深影星愛妻胡錦攜手走過46年風雨。如今顧安生病逝，胡錦悲痛透露丈夫生前最大遺願，是希望能牽著她的手，兩人單獨慶祝結婚50週年，可惜他們都等不到了，胡錦心碎不已。顧安生於11月2日晚間出現持續冒汗與身體極度不適，緊急送進國泰醫院加護病房救治，原本病情一度趨於平穩，未料3日中午12點15分突然急轉直下。資深媒體人粘嫦鈺透露，顧安生臨走前僅虛弱地吐出一句「很累」，隨即便撒手人寰，離世過程相當迅速，讓身邊摯親措手不及。面對突如其來的噩耗，胡錦受訪時數度哽咽痛哭。據《中國時報》報導，她提到顧安生生前最大的心願，是夫妻倆能一起過結婚50週年紀念日，不需要大肆慶祝或豪華大餐，只要兩人能緊緊握著彼此的雙手、平凡踏實地過一天就好。如今約定成空，胡錦難過痛哭，情緒崩潰難以自抑。回顧兩人超過40年的婚姻，一路歷經多次生死考驗。1980年兩人成婚時，身為知名主播的顧安生不顧周遭反對，執意迎娶以反派風月片走紅的胡錦，差點與電視台長官鬧翻，他曾坦言：「我骨子裡有股叛逆，在30多歲的時候爆發出來。」這份勇氣讓胡錦深受感動，曾直呼：「他膽子很大，敢娶我。」婚後考驗接踵而至，顧安生在1987年因腦炎動了開顱大手術，術後一度言語困難，胡錦在一週內暴瘦10公斤，依舊日夜守護身旁，帶著他一字一句朗讀報紙以重拾清晰口條；2013年顧安生又因腎功能異常接受換腎手術，並陸續裝設心臟支架與心律調節器。每當提及病痛，他總展現豁達風度幽默自嘲：「身上所有老年人的毛病都有，李登輝都裝了十幾支，沒問題的。」而胡錦在兩度罹患乳癌、低潮動念想離婚時，顧安生也始終堅定守護，夫妻倆相濡以沫的情誼令人動容。體貼深情的顧安生深知自己病況多變，生前特地準備了一本筆記本，鉅細靡遺地交代所有後事細節，更寫明「不要設置靈堂」，全因疼惜妻子、擔心她奔波操勞。所幸在美國金融界擔任主管的女兒顧芩正好返台休假，全程陪伴在父親身側，目前正協助母親打理治喪事宜。顧安生的告別式預計於11月22日在台北市立懷愛館舉行，家屬已挑妥遺照，期盼親友能於公祭環節一同送這位資深新聞人走完人生最後一程。