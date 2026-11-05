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美國民主黨在期中選舉中取得重大勝利，重新掌握國會參、眾2院控制權，外界關注川普政府接下來是否面臨調查，甚至再度遭到彈劾。對此，美國總統川普（Donald Trump）4日在白宮接受媒體訪問時，直言自己「一點也不擔心」，並警告如果民主黨真的推動彈劾，反而可能毀了自己。綜合外媒報導，川普在期中選舉後首次公開露面，記者直接詢問他，是否擔心民主黨重新掌控國會後，他會再度遭到彈劾，川普立即回答：「不，不，一點也不擔心。」還說如果對方真的這麼做，將會摧毀民主黨自己。川普接著反問：「毫無理由的彈劾？什麼理由？因為國家變得成功嗎？」強調美國目前比史上任何時候都更加成功，藉此反駁外界對他可能遭到第3度彈劾的猜測。面對民主黨重新掌控國會，川普雖然釋出「願意合作」的訊號，但不忘強調自己仍握有總統否決權。川普聲稱，除非民主黨刻意採取破壞性行動，否則自己應該能與他們合作，還透露民主黨已經有人致電，希望針對部分議題展開討論，對此他抱持開放態度。川普也警告，如果民主黨向白宮提交他認為「不合理」的法案，他將動用總統否決權阻擋。事實上，川普在第一任總統任期內，就曾2度遭到眾議院彈劾，但都在參議院被擋下，並未因此被解除總統職務。這次民主黨重新掌握國會2院，確實將讓川普政府，面臨更嚴格的國會監督，民主黨議員可能針對伊朗戰爭決策、政府施政及行政部門運作展開調查，不排除透過國會聽證與傳喚權，要求官員說明相關政策。不過，國會調查並不等於正式彈劾。即使眾議院通過彈劾案，仍須經參議院審理，並取得出席議員2/3支持，才能定罪及免職。因此，就算民主黨掌握2院多數，也不代表能夠直接將川普趕下台。隨著共和黨在期中選舉遭遇重大挫敗，接下來，川普政府除了施政阻力，也可能面臨一連串國會調查與政治攻防，至於民主黨是否會進一步推動第3次彈劾，目前仍未有正式決定。原文連結：