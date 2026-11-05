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今晨低溫下探17.7度 白天各地仍暖

▲今（5）日天氣大致穩定，各地白天仍偏暖，明起迎東北季風降溫，下周一（9日）起東北季風再度增強，冷空氣強度略高於前一波。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

2波東北季風接力！明起北台灣先轉涼 迎風面雨增

▲明（6）日起另一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花颱風轉向東北 查帕卡颱風可能生成

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，未來一周台灣將迎來兩波東北季風，北台灣早晚偏涼，中南部白天仍有機會出現34至35度高溫。吳德榮指出，周末北部、大台北及東半部有局部短暫雨，周日天氣短暫回穩；下周一起季風再增強，冷空氣比前波稍強，北部及東部降雨也更明顯。颱風方面，煙花將加速轉往東北，關島北方另有熱帶擾動，是否升格為查帕卡颱風仍待觀察，但即使成颱，路徑也呈現大迴轉，不會影響台灣。吳德榮指出，昨（4）日全台最高氣溫約31至34度，今晨截至4時52分，平地最低溫以花蓮壽豐17.7度最低，新竹關西也只有18.2度，各地平地低溫約18至20度。根據最新歐洲模式模擬，今日受到微弱東北季風影響，各地大多維持晴朗，東半部偶有局部短暫雨機會，白天偏熱、早晚較涼。各地氣溫方面，北部19至32度、中部19至34度、南部20至35度、東部18至32度。吳德榮表示，明（6）日、周六（7日）另一波東北季風接續南下，大台北及東半部降雨機率提高，局部地區可能出現短暫雨。不過這波冷空氣強度仍弱，主要是北台灣氣溫稍降，中南部白天依舊偏熱，早晚則較有涼意。周日（8日）東北季風減弱，各地天氣逐漸好轉，氣溫也會回升，僅東半部仍有零星降雨機會。下周一（9日）上午起至周二（10日），東北季風將再度增強，迎風面的北部及東半部降雨變得明顯，這波冷空氣也比前一波稍強，體感將更加涼爽。到了下周三（11日），東北季風逐漸減弱，迎風面仍以多雲為主，東半部偶有局部短暫雨，其他背風面地區則維持晴朗穩定。至於颱風動態方面，吳德榮說明，氣象署最新路徑潛勢預測顯示，輕颱「煙花」今日轉往東北方向加速移動，後續將逐漸轉變為溫帶氣旋。此外，歐洲及美國系集模式都模擬出關島北方後期可能有熱帶擾動活動，目前是否會進一步發展成查帕卡颱風仍待觀察。不過，即使後續形成颱風，預測路徑仍呈現大迴轉特徵，對台灣沒有威脅。