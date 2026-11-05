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▲伊正（如圖）年輕時的模樣與言承旭、鳳小岳頗為相似，被封為「上古言承旭」。（圖／翻攝自伊正FB）

60歲男星伊正昨（4）日出席公益活動記者會時，談到與近日翻紅的「上古許光漢」林煒其實私下是非常好的朋友，看到兩人過去拍過的電視劇被挖出來考古，他也很意外，尤其是林煒與席曼寧拍的《我永遠愛你》，伊正直言自己看到那些接吻畫面也很驚訝：「天哪，以前尺度是可以這樣的啊」，更開玩笑說自己開始有點羨慕起林煒：「原來以前他這樣豔福不淺！」伊正昨日受訪時透露他與林煒的私交：「」伊正也笑說這次托林煒的福，自己才沾光被說成是「上古言承旭」或是撞臉鳳小岳，但他謙虛直呼自己的顏值其實沒有這兩位男星高。受到網友考古熱潮的影響，伊正也說自己有看到林煒過去在《我永遠愛你》中，激吻席曼寧的片段：「」不過他認為其實兩人就是在表演熱戀中的小情侶，沒有演得太過火，這些互動都很正常。伊正也透露，自己日前會在臉書公開年輕時的照片，主要是因為在金鐘獎頒獎典禮上，播放林登義導播的回顧影片時，他在裡面看到了自己剛入行的模樣，因此藉機回顧當年出道的過往，不是刻意想延續林煒的熱潮。他也笑說以前留長髮是因為他當初以搖滾歌手的姿態進入演藝圈，所以頭髮才比較長，他也很開心年輕時的照片可以受到網友稱讚，表示大家的這些「美言」他都有收到，這也是支撐他在演藝圈不斷求進步的一個動力，希望能在電視前繼續回饋觀眾。