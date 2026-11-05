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美國期中選舉結果出爐，民主黨成功取得國會參眾2院控制權，川普政府的伊朗政策也再度成為焦點。對此，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）4日發表書面聲明，強調美國對於伊朗的敵對態度，不會因為國內政黨輪替或政治勢力消長就改變，並警告美國若再次對伊朗發動攻擊，戰爭規模將「大幅擴大」。根據《路透社》、《半島電視台》報導，穆吉塔巴在聲明中表示，那些仍期待美國因政黨或派系變化，而改變伊朗政策的人，都是「大錯特錯」，即使伊朗向美國做出讓步，也不代表華府就會停止對伊朗的敵對行動，因此不應對美國政策轉向抱持幻想。穆吉塔巴進一步強調，美國霸權不會因為政黨輪替就自然消失，伊朗也不會因為美國國內的政治變化，就改變自身立場，任何期待透過向美國妥協來換取和平的人，都沒有看清楚美國對伊朗的真正態度。除了批評美國政策，穆吉塔巴也對軍事衝突重燃發出警告，如果美國再次對伊朗發動攻擊，伊朗的回應範圍將更加廣泛，不再侷限於過去的規模。穆吉塔巴並將伊朗打擊美軍中東基地、對荷姆茲海峽的掌控，描述為削弱美國區域影響力、挑戰美國霸權的一部分。這番言論顯示，伊朗並未因美國期中選舉結果而降低對抗姿態，反而持續強調不會在美國的軍事壓力下退讓。穆吉塔巴還在聲明中補上一句：「美國認為自身霸權離終結之日還很遙遠，但伊朗認為那一天已經接近。」美國與以色列今年2月底對伊朗發動軍事攻擊，伊朗隨即展開反擊並波及中東其他國家。儘管雙方目前處於停火僵局，但始終沒能達成正式的和平協議，荷姆茲海峽的航運依然受到嚴重干擾，國際能源市場也持續承受衝擊。穆吉塔巴選在美國期中選舉結果出爐後發表聲明，除了表明伊朗「不期待美國政黨輪替會帶來政策轉變」，也再次向川普政府傳達不會輕易妥協的訊號。華府下一步是否恢復軍事行動，以及伊朗警告的「擴大報復」是否成為現實，都將牽動中東局勢後續發展。原文連結：