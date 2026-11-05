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歐洲近期接連爆發網路攻擊事件，從超市冷凍、冷藏設備遭駭，導致大量食品面臨報廢，到法國血液機構的血漿保存設施遭入侵，如今連金融機構也傳出重大資安事件。法國區域銀行Arkéa更爆出涉及約1億歐元的異常轉帳。短時間內，食品供應鏈、醫療體系與金融機構接連傳出被網攻，引發歐洲對關鍵設施安全的高度警戒。綜合歐洲媒體報導，11月初歐洲多國超市陸續發現冷凍、冷藏設備遭到網路攻擊，至少11個國家通報相關事件，包括比利時、愛沙尼亞、芬蘭、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、瑞典及英國。駭客疑似透過遠端管理系統，入侵超市的冷藏設備，擅自更改溫度及除霜設定，導致部分冷凍櫃溫度異常升高，甚至傳出設備溫度一度達到攝氏50度，食品保存環境被破壞，業者不得不將部分食品下架報廢。對此，歐洲官員表示，這類攻擊不只是單純的資訊系統故障，還可能涉及蓄意破壞食品供應鏈及消費者信心，相關國家已提高警戒。更令人關注的是，網路攻擊似乎已經延伸到醫療供應鏈。《路透社》4日報導，法國血液機構（EFS）旗下3處區域設施2日凌晨遭到網路攻擊，駭客入侵負責管理血液製品保存環境的冷藏設備控制系統，並擅自調高部分設備的溫度、除霜設定。遭到影響的設備涉及血漿保存，還有製造藥品所需的血漿庫存。由於血液製品對保存溫度有嚴格要求，一旦冷藏環境遭到破壞，可能造成血液製品無法使用，甚至影響醫療機構的供應。所幸，法國血液機構的監控與警報系統，及時發現異常，立即將相關血液製品轉移至未受影響的冷藏設備，並停用遭到入侵的遠端連線。還要注意的是，這次攻擊並非直接入侵血液機構的核心行政系統，而是透過外部設備管理、服務供應商相關系統，影響冷藏設備的運作，凸顯即使核心資訊系統沒有被入侵，仍可能因第三方供應商的安全漏洞，暴露在網路攻擊風險之中。除了食品及醫療體系，法國金融業也在同一時間傳出重大資安事件。法國區域銀行Crédit Mutuel Arkéa於4日證實遭到網路攻擊，駭客利用銀行內部帳戶執行大量異常轉帳，涉及金額約1億歐元。根據《法新社》報導，攻擊者透過銀行的服務供應商平台進入相關系統，再利用銀行帳戶進行跨行轉帳，部分資金甚至可能透過加密貨幣交易平台轉換。銀行目前已設法凍結部分款項、追查其他資金流向，同時暫停部分交易，防止損失擴大。這起事件再次凸顯第三方服務供應商，可能成為金融機構資安防線的薄弱環節，駭客不一定要直接攻破銀行的核心系統，也可能透過外部合作平台，取得進入機構內部系統的管道。短時間內，歐洲接連傳出超市冷藏設備、血液保存設施、金融機構遭到網路攻擊的消息，也讓外界開始關注，不同產業之間，是否存在共同的資安風險。這些事件雖然攻擊目標不同，但都凸顯遠端管理系統、第三方服務供應商淪為駭客入侵管道的可能性。儘管目前尚無官方證據證明，超市、法國血液機構及銀行的攻擊行動，都是出自同一批駭客，也未確認3起事件有共同的幕後組織或指揮關係。不過，歐洲近期接連出現跨產業網攻，已使關鍵基礎設施的資安防護，成為各國政府、企業必須面對的問題。從食品保存到血液供應，再到金融交易，這些事件也顯示，網路攻擊的影響，早已不侷限於個資外洩或電腦系統癱瘓，一旦駭客取得實體設備的控制權，衝擊就可能直接延伸到民眾日常生活與社會運作。原文連結：