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北極4天急升近15度！鄭明典示警平流層暖變偏早

鄭明典認為，這次平流層暖變出現得比往年明顯早，季節上的異常特徵，才是此次觀測中特別值得關注的地方。

▲北極上空約23公里處近期發生「平流層暖變」，前中央氣象局長鄭明典表示，台灣2016年初曾遭遇霸王寒流時，前一年底就有類似暖變紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

相關氣象紀錄顯示，這類現象發生後約一個月內，地面天氣有機會出現明顯轉變，極區冷空氣也可能受到影響，進而往中低緯度移動。

台灣2016年初曾遭遇強烈「霸王級寒流」，而在寒流發生前的2015年底，北極上空也曾出現類似的偏早平流層暖變現象。

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