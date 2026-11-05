全球大氣出現異常訊號！前中央氣象局長鄭明典昨（4）日在臉書分享北極高空觀測資料，表示北極上空約23公里處近期發生「平流層暖變」，氣溫短短4天便從攝氏零下69度升至零下54度，增幅接近15度。由於平流層暖變後約一個月內，地面天氣可能出現劇烈變化，目前已進入極端變化前10%的範圍，且發生時間明顯提前，而過去2016年霸王寒流前也曾出現類似現象，也讓外界關注今年冬季是否有機會再遇強烈寒流。對此，鄭明典則坦言後續是否牽動冷空氣南下，仍須持續觀察。
北極4天急升近15度！鄭明典示警平流層暖變偏早
鄭明典昨日在臉書貼出北極上空溫度紀錄圖，以黑色曲線呈現實際觀測數值，灰色線條作為氣候平均值參考。從圖表可見，約4天前當地高空氣溫仍在攝氏零下69度左右，隨後快速攀升至目前約零下54度，短時間內升高將近15度。
鄭明典指出，學界對「平流層暖變」有不同定義，但核心概念都是極區上空的平流層在數天至1、2周內快速升溫。這次觀測到的增溫幅度雖然沒有刷新紀錄，卻已落在歷史極端值前10%的區間，並非一般常見的溫度起伏。
相較於升溫幅度，更需要留意的是發生時間。鄭明典認為，這次平流層暖變出現得比往年明顯早，季節上的異常特徵，才是此次觀測中特別值得關注的地方。
平流層暖變不只代表高空溫度升高，也可能牽動後續大氣環流。鄭明典透露，相關氣象紀錄顯示，這類現象發生後約一個月內，地面天氣有機會出現明顯轉變，極區冷空氣也可能受到影響，進而往中低緯度移動。
台灣2016年初曾遭遇強烈「霸王級寒流」，而在寒流發生前的2015年底，北極上空也曾出現類似的偏早平流層暖變現象。當時專家分析，極端低溫與平流層暖變、極渦分裂等大氣變化有關。
因此，這次北極高空再度出現偏早暖變，也讓不少網友聯想到過去的寒流經驗，擔心今年冬季是否可能提早迎來強烈冷空氣，紛紛憂喊「冰箱要關不住了」、「寒流要來了？」、「冷空氣不會消失，會往中低緯度跑，2016的負北極震盪有機會發生」。
是否再現霸王寒流？北極極渦分裂引關注
事實上，鄭明典上月底就曾分享天氣圖，指出北極附近出現「分裂極渦」現象。極渦是盤踞在極區上空的大型環流系統，若結構發生變化，可能讓原本集中在高緯度的冷空氣向南擴散，影響中低緯度地區。
針對是否可能再度出現霸王級寒流，鄭明典表示，還需要持續追蹤後續發展，至少要等到過年後才能進一步觀察；目前海洋溫度仍高，相關大氣變化是否會演變成台灣的強烈冷氣團，還不能過早下定論。
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鄭明典昨日在臉書貼出北極上空溫度紀錄圖，以黑色曲線呈現實際觀測數值，灰色線條作為氣候平均值參考。從圖表可見，約4天前當地高空氣溫仍在攝氏零下69度左右，隨後快速攀升至目前約零下54度，短時間內升高將近15度。
鄭明典指出，學界對「平流層暖變」有不同定義，但核心概念都是極區上空的平流層在數天至1、2周內快速升溫。這次觀測到的增溫幅度雖然沒有刷新紀錄，卻已落在歷史極端值前10%的區間，並非一般常見的溫度起伏。
相較於升溫幅度，更需要留意的是發生時間。鄭明典認為，這次平流層暖變出現得比往年明顯早，季節上的異常特徵，才是此次觀測中特別值得關注的地方。
台灣2016年初曾遭遇強烈「霸王級寒流」，而在寒流發生前的2015年底，北極上空也曾出現類似的偏早平流層暖變現象。當時專家分析，極端低溫與平流層暖變、極渦分裂等大氣變化有關。
因此，這次北極高空再度出現偏早暖變，也讓不少網友聯想到過去的寒流經驗，擔心今年冬季是否可能提早迎來強烈冷空氣，紛紛憂喊「冰箱要關不住了」、「寒流要來了？」、「冷空氣不會消失，會往中低緯度跑，2016的負北極震盪有機會發生」。
是否再現霸王寒流？北極極渦分裂引關注
事實上，鄭明典上月底就曾分享天氣圖，指出北極附近出現「分裂極渦」現象。極渦是盤踞在極區上空的大型環流系統，若結構發生變化，可能讓原本集中在高緯度的冷空氣向南擴散，影響中低緯度地區。
針對是否可能再度出現霸王級寒流，鄭明典表示，還需要持續追蹤後續發展，至少要等到過年後才能進一步觀察；目前海洋溫度仍高，相關大氣變化是否會演變成台灣的強烈冷氣團，還不能過早下定論。