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休士頓太空人休賽季尋找新任總教練的大戲迎來重磅消息！根據大聯盟官方報導，甫上任的太空人新任總經理佛羅雷斯（Randy Flores）本週將親自面試生涯狂轟703發全壘打的準名人堂傳奇「普神」普侯斯（Albert Pujols）；若這項破格人事案順利拍板，不僅將是46歲的普侯斯生涯首度執掌大聯盟兵符，更意味著效力太空人的台灣旅美右投鄧愷威，新賽季將迎來這位大聯盟史上最偉大巨星之一的親自督軍。普侯斯在大聯盟征戰長達22個球季，於2022年光榮退役，生涯累積703發全壘打，高居歷史第4位，並貢獻2218分打點，坐擁3座國聯最有價值球員（MVP）、11次入選明星賽，並曾兩度率聖路易紅雀登上世界大賽頂點。卸下球員戰袍後，普侯斯迅速展現對執教的強烈企圖心，在2024至2025年球季首度接掌多明尼加冬季聯盟球隊Leones del Escogido，初試啼聲便一路過關斬將斬獲冬盟冠軍，更隨後稱霸加勒比海大賽。今年春天，普侯斯更受命擔綱世界棒球經典賽（WBC）多明尼加代表隊總教練，面對星光熠熠、巨星雲集的豪華陣容，他以成熟穩健的領導風範率隊在預賽4戰全勝，最終率隊奪下經典賽季軍，僅次於委內瑞拉與美國。普侯斯從未掩飾自己想挑戰大聯盟教頭大位的雄心。在過去幾個休賽季中，他曾先後進入洛杉磯天使與聖地牙哥教士的總教練決選名單，甚至曾公開表態對紐約大都會帥位充滿興趣，但最終皆與大聯盟總教練兵符擦肩而過。此次太空人的面試，被美媒普遍視為普侯斯退役以來距離大聯盟教頭大位最近的一次。值得一提的是，太空人制服組背後的這層人脈羈絆極具關鍵影響力。太空人新任總經理佛羅雷斯今年10月底才從紅雀助理總管轉戰休士頓，他在球員時代曾於2004至2008年間以左投身分效力紅雀，與普侯斯並肩作戰長達5年，兩人甚至在2006年攜手戴上世界大賽冠軍戒指。佛羅雷斯接掌太空人後的首要任務便是撤換艾斯帕達（Joe Espada）並挑選新任舵手，昔日戰友的互信與默契，為普侯斯空降休士頓鋪平道路。太空人本季雖然拿下美聯西區冠軍，但例行賽僅繳出勉強過半的81勝81敗，外卡系列賽更慘遭芝加哥白襪直落二橫掃出局，暴露出打線與後勤整合的疲態。除了普侯斯之外，佛羅雷斯的另一位面試人選則是大學時期的南加大（USC）老隊友恩斯伯格。恩斯伯格球員時期曾為太空人效力並入選明星賽，近年長期深耕坦帕灣光芒的農場體系，先後在2A與3A擔綱總教練，累積了厚實的球員養成底蘊。