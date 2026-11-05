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民進黨台北市長候選人沈伯洋接受專訪時談及台北市兒虐議題，稱北市不當兒虐事件應是「六都之首」，並坦言因手上沒資料、數據，「只能用猜的」，台北市長蔣萬安昨批，沈猜測的數字又完全錯誤，是非常不負責任的說法，競辦則稱高雄兒虐死亡最多人。對此，沈伯洋今（5）日受訪時直呼，這是問T答K，也是問A答B，這不但過分，且是從昨天晚上開始大量的造謠、大量帳號散播不實的訊息。沈伯洋清晨赴環南市場掃街，對於兒虐議題，沈伯洋受訪時回應，這是一個問T答K，就是問台北、回答高雄，而且他們是在講兒虐，對方在講兒虐死亡；他們在講送到幼兒園、怕兒虐的發生，結果對方在講家庭內的兒虐，完全是在問A答B。沈伯洋說，他們之前講有8起重大的兒虐案件，110多位的學童受害，總共600多件的不當管教，光是這一些，他們都沒有回答清楚，「結果現在一下提高雄，人家沒有在提死亡，他在提死亡；人家在講幼兒園，他在講家裡面的」。沈伯洋直批，這不但過分，且是從昨天晚上開始大量的造謠、大量帳號散播不實的訊息，很可惜是說，現在這一個時機，蔣對於這些議題好好的回應，其實是最重要的，「他的意思就是說台北現做最好，講得台北好像兒虐是非常不嚴重，甚至把這個拿來當作抹黑的政治攻防，我覺得說真的，大家聽起來會非常的痛心」。此外，針對兒虐議題，沈伯洋競選辦公室表示，蔣辦引用的是「家內兒虐」數字，卻避而不談保母、幼兒園等「家外兒虐」案件，沈伯洋競選辦公室發言人蔡一愷說，沈伯洋在《遠見》專訪中談的，是如何從制度上預防兒虐，請蔣辦不要斷章取義，拿悲劇做政治攻防，「如果無心解決兒虐問題，就換人來做」。蔡一愷指出，面對主持人追問兒虐相關數據，沈伯洋坦率表示，對於尚未掌握的完整數據，無法直接判斷。他也提及夏莉絲案件共累計13件1999檢舉陳情，卻無法及時解決，這才是他們真正關注的問題所在。蔡一愷表示，面對兒虐漏洞，主責局處政務官至今仍未負起責任，到底是戀棧權位、還是蔣市長的放縱？請蔣市長正面回答，別再迴避問題，而沈伯洋主張推出獨立的「家長版1999」求助機制，建立明確申訴管道及後續追蹤制度，不讓孩子的求救埋沒在其他案件之中。