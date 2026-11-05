美國期中選舉結果出爐，民主黨取得重大勝利，共和黨遭遇政治挫敗，川普政府接下來也將面臨國會制衡。不過，就在選舉結果揭曉隔天，美國總統川普（Donald Trump）首次公開露面，卻沒有急著檢討敗選原因，而是帶著媒體記者，參觀白宮正在興建的宴會廳工程。
根據《路透社》報導，川普帶領記者前往白宮宴會廳施工現場，介紹工程進度及相關設計，談起這項工程時顯得相當興奮，還強調白宮是美國重要的象徵，必須維持良好狀態。當記者詢問他為何在共和黨選舉失利之際，仍花時間關注宴會廳工程，川普甚至回答：「對我來說，這是一種放鬆。」
民主黨重掌國會 川普未來2年恐面臨牽制
這次期中選舉，民主黨取得國會重大勝利，將重新掌握國會控制權，也意味著川普接下來2年，將面對更強大的政治阻力。民主黨未來除了能透過國會調查權監督行政部門，也可能針對川普政府的政策、行政決策及相關爭議展開調查，甚至讓彈劾議題再度浮上檯面。
面對民主黨即將掌握國會，川普則表示，自己大致上可以與民主黨合作，但前提是對方不要刻意搞破壞。他也強調，自己仍然握有總統否決權，如果民主黨提出他無法接受的法案，白宮仍有權阻擋，顯示他並未打算在國會權力轉移後輕易讓步。
范斯將敗選矛頭指向伊朗戰爭
另一方面，共和黨敗選原因也引發黨內檢討。副總統范斯（JD Vance）在選後公開將敗選責任指向伊朗戰爭，直言共和黨之所以輸掉選舉，就是因為這場戰爭。他甚至質疑，為了戰爭而付出失去國會控制權的代價，究竟是否值得。
相較於范斯直接點出伊朗戰爭對於選情的衝擊，川普在選後公開行程中，選擇將焦點放在白宮宴會廳工程，在民主黨大勝、共和黨敗選的政治氛圍下，也成為選後政治風暴中，頗具反差性的一幕。
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民主黨重掌國會 川普未來2年恐面臨牽制
這次期中選舉，民主黨取得國會重大勝利，將重新掌握國會控制權，也意味著川普接下來2年，將面對更強大的政治阻力。民主黨未來除了能透過國會調查權監督行政部門，也可能針對川普政府的政策、行政決策及相關爭議展開調查，甚至讓彈劾議題再度浮上檯面。
面對民主黨即將掌握國會，川普則表示，自己大致上可以與民主黨合作，但前提是對方不要刻意搞破壞。他也強調，自己仍然握有總統否決權，如果民主黨提出他無法接受的法案，白宮仍有權阻擋，顯示他並未打算在國會權力轉移後輕易讓步。
范斯將敗選矛頭指向伊朗戰爭
另一方面，共和黨敗選原因也引發黨內檢討。副總統范斯（JD Vance）在選後公開將敗選責任指向伊朗戰爭，直言共和黨之所以輸掉選舉，就是因為這場戰爭。他甚至質疑，為了戰爭而付出失去國會控制權的代價，究竟是否值得。
相較於范斯直接點出伊朗戰爭對於選情的衝擊，川普在選後公開行程中，選擇將焦點放在白宮宴會廳工程，在民主黨大勝、共和黨敗選的政治氛圍下，也成為選後政治風暴中，頗具反差性的一幕。
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