老農津貼確定將調升至 1 萬元！立法院審查中央政府追加預算案，農業部次長黃昭欽 4 日承諾，若追加預算順利通過，調升後的老農津貼最快農曆年前入帳，並回溯補發 6 個月差額，每人可多領 1.1 萬元。在法案三讀前，11 月份老農津貼仍於 11 月 20 日準時入帳 8,110 元。
🟡老農津貼調升至一萬，最快農曆年前補發差額
立法院財政委員會聯席會議審查 115 年度中央政府追加預算案，立委賴惠員針對老農津貼調升時程提出質詢。農業部次長黃昭欽明確承諾，追加預算已為老農津貼調整編列約 64.53 億元，原規劃自今年 7 月起調升，若立法院順利三讀通過追加預算及《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，調升後的老農津貼最快可在「農曆春節前」全數入帳。
由於依法將回溯補發今年 7 月至 12 月共 6 個月的差額，津貼由現行每月 8,110 元提高至 10,000 元（每月增加 1,890 元），符合資格的老農年前將可一次補領 11,340 元的大紅包。
🟡11月發19筆款項，老農津貼20日先領錢
在新制正式三讀與差額補發前，長輩仍可如期領取現行津貼。依勞動部勞工保險局行事曆公告，11 月份各項給付、年金及補助款總計達 19 筆，款項集中於週四與週五入帳。其中，11 月份的「老農津貼」與「農民月退休儲金」固定排定於 11 月 20 日（週五）入帳，經審核通過者每人將準時領到現行定額 8,110 元。
其餘重大給付包含：11 月 5 日發放國保生育給付、11 月 25 日發放國保老年基本保證年金、11 月 27 日發放勞保年金與勞退月退休金，11 月 30 日則入帳國保老年年金等款項。
🟡請領資格排富條件看清，農保年資與財產限制
老農津貼請領對象有明確法規條件與排富門檻限制。申領人必須為年滿 65 歲國民，參加農保累計年資達 15 年以上，且最近 3 年每年在國內居住超過 183 天。排富規定方面，個人全年度農業外所得合計不得達 50 萬元；名下土地及房屋公告現值合計不得達 500 萬元（若為個人所有且實際居住之唯一自住房屋，價值可扣除上限 400 萬元）；同時不得重複領取政府發放之其他生活補助或津貼。符合規定長輩請務必確認個人帳戶資料正確，以利款項順利入帳。
【老農津貼新舊制進度與 11 月發放行事曆】
11 月入帳日期：2026 年 11 月 20 日（週五）先領現行 8,110 元
調升目標金額：調升至每月 10,000 元（每月實質增加 1,890 元）
回溯補發時程：待立院追加預算與法案修正三讀，農業部承諾最快於農曆春節前入帳，回溯補發 2026 年 7～12 月差額共 11,340 元
基本請領資格：年滿 65 歲國民、農保年資累計滿 15 年、最近 3 年每年在國內居住逾 183 天
排富限制條件：個人農業外年所得未達 50 萬元、名下房地現值合計未達 500 萬元（自住房地最高可扣除 400 萬元）
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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立法院財政委員會聯席會議審查 115 年度中央政府追加預算案，立委賴惠員針對老農津貼調升時程提出質詢。農業部次長黃昭欽明確承諾，追加預算已為老農津貼調整編列約 64.53 億元，原規劃自今年 7 月起調升，若立法院順利三讀通過追加預算及《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，調升後的老農津貼最快可在「農曆春節前」全數入帳。
由於依法將回溯補發今年 7 月至 12 月共 6 個月的差額，津貼由現行每月 8,110 元提高至 10,000 元（每月增加 1,890 元），符合資格的老農年前將可一次補領 11,340 元的大紅包。
在新制正式三讀與差額補發前，長輩仍可如期領取現行津貼。依勞動部勞工保險局行事曆公告，11 月份各項給付、年金及補助款總計達 19 筆，款項集中於週四與週五入帳。其中，11 月份的「老農津貼」與「農民月退休儲金」固定排定於 11 月 20 日（週五）入帳，經審核通過者每人將準時領到現行定額 8,110 元。
其餘重大給付包含：11 月 5 日發放國保生育給付、11 月 25 日發放國保老年基本保證年金、11 月 27 日發放勞保年金與勞退月退休金，11 月 30 日則入帳國保老年年金等款項。
老農津貼請領對象有明確法規條件與排富門檻限制。申領人必須為年滿 65 歲國民，參加農保累計年資達 15 年以上，且最近 3 年每年在國內居住超過 183 天。排富規定方面，個人全年度農業外所得合計不得達 50 萬元；名下土地及房屋公告現值合計不得達 500 萬元（若為個人所有且實際居住之唯一自住房屋，價值可扣除上限 400 萬元）；同時不得重複領取政府發放之其他生活補助或津貼。符合規定長輩請務必確認個人帳戶資料正確，以利款項順利入帳。
【老農津貼新舊制進度與 11 月發放行事曆】
11 月入帳日期：2026 年 11 月 20 日（週五）先領現行 8,110 元
調升目標金額：調升至每月 10,000 元（每月實質增加 1,890 元）
回溯補發時程：待立院追加預算與法案修正三讀，農業部承諾最快於農曆春節前入帳，回溯補發 2026 年 7～12 月差額共 11,340 元
基本請領資格：年滿 65 歲國民、農保年資累計滿 15 年、最近 3 年每年在國內居住逾 183 天
排富限制條件：個人農業外年所得未達 50 萬元、名下房地現值合計未達 500 萬元（自住房地最高可扣除 400 萬元）
（本新聞由AI協作整合資訊製作）