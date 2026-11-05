至今尚無回歸時間，先前曾傳出他無心打球、考慮結束球員生涯，球季開始後還被發現在西班牙看牙齒醫美，讓外界看傻眼。根據《ESPN》報導，勇士球團認定波爾辛吉斯沒有履行球員應有工作，拒付本季2000萬美元薪資

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波爾辛吉斯到底怎麼了？剛簽大約、卻已無心打球

卻在訓練營開打前親自打電話給勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy），表達自己將暫時離隊消息，當時勇士給予他一些私人時間，10月初，波爾辛吉斯回到灣區辦公室與管理層會面，勇士因而發布他即將歸隊消息。

考慮直接結束球員生涯 勇士拒當冤大頭

波爾辛吉斯已無心打球，甚至慎重考慮直接結束球員生涯，勇士方面也將他從「一般疾病管理」改為「未隨隊」狀態，並以沒有履行球員應有工作為由，拒絕按比例每半月應支付一定比例的2000萬美元薪水

勇士打算尋求交易 至今尚未有球隊接手

反而是積極尋求交易機會，希望找到接手波爾辛吉斯合約的下家，但至今仍未有球隊現身表示願意接手。

NBA金州勇士球星「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷缺席，，但也暫時不考慮申訴聯盟，申請撤銷合約一事，持續尋求在2月11日交易截止日前，將他送走的機會。現年31歲的波爾辛吉斯上季原效力老鷹，經過庫明加（Jonathan Kuminga）交易案來到勇士，僅出賽15場中包含11場先發，場均16.1分、5.3籃板與2.3助攻。今年夏天，他剛跟勇士簽約2年4000萬美元合約，結果不久後，波爾辛吉斯又悄悄離隊回到歐洲，甚至被發現並非在醫院治療腿傷或是疾病，而是遠赴西班牙做牙齒醫美。根據最新消息，，值得注意的是，波爾辛吉斯面對勇士拒付薪資手段，目前也消極處理，球員工會則沒有計畫介入。根據NBA資深記者Jake Fischer報導，勇士拒付波爾辛吉斯薪資一事，就如同2021-22年球季西蒙斯（Ben Simmons）與76人狀況，當時西蒙斯並未參加季前訓練營，76人球團選擇不支付薪水。不過兩者之間仍存在關鍵差距，在於西蒙斯當時已明確要求76人將自己交易，而波爾辛吉斯目前並沒有向勇士提出交易申請。但根據《ESPN》報導，勇士管理層沒有打算申訴聯盟，撤銷2年4000萬美元合約，