我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市營養午餐傳出「每人2公克」發放香鬆，引發家長不滿，台北市教育局則稱，因校內有學生對香鬆過敏，校方才將香鬆另外裝袋送至班級，由導師分給沒有過敏的學生，避免過敏學生誤食。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（5）日受訪時強調，免費營養午餐利益良善，但一定要有好的配套措施。沈伯洋清晨赴環南市場掃街，針對營養午餐發放2克香鬆一事，沈伯洋直言，教育局感覺有點問A答B，大家會覺得怎麼能用這樣的方式？其源頭還是營養午餐沒有配套措施，免費營養午餐利益良善，但一定要有好的配套措施。沈伯洋提到，他們宣導非常久，台北市政府能不能夠有自己的條例？家長現在如何幫忙？他感嘆，在辯論時也有問到，但對手還是沒有回答，他們那時才剛講完，天母又發生學生不適，現在又發生這樣的事，真的是有義務好好地跟市民來說明，不要每次大家提出質疑時，第一個反應都是「沒有，我們都已經做得很好」了，這真的不是一個好的能夠建立信用的方式。另外，針對寶林茶室案件，沈伯洋說，很令人難過，他們在辯論的時就問到說為什麼沒有參加寶林茶室臨時食安會議？蔣不只沒有回答，還稱事情處理非常好，這聽在被害人、被害人家屬的心裡，會覺得說為什麼講得出這樣的話？他說，不是只有這件事，在這場辯論時，他問蔣什麼，其意思都是台北市政府現在已經做得很好，但相信公道自在人心。