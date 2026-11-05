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台北股市今（5）日開盤走低，加權指數開在42,666.13點，較前一交易日收盤42,948.91點下跌282.78點，跌幅約0.66%，開盤回測4萬2700點關卡。由於前一晚美股三大指數收漲，但費城半導體指數走弱，台股電子及半導體權值股後續表現值得關注。美股方面，美國期中選舉結果明朗化，市場不確定性有所降低，道瓊工業指數11月4日大漲約3%，標普500指數上漲約1.6%，那斯達克指數上漲約1.4%。不過，半導體類股並未同步走揚，市場仍關注AI監管政策及資料中心投資前景。回顧前一交易日，台股加權指數11月4日收在42,948.91點，下跌358.63點，跌幅0.83%，成交金額約1兆1,769億元。盤中指數最高來到43,741.54點，最低下探41,855.82點，呈現明顯震盪。今日盤面後續可觀察台積電等大型權值股走勢、電子股買盤，以及市場成交量能變化，確認開盤下跌是否進一步擴大，或有低接買盤支撐。