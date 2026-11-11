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身披費城76人戰袍踏上球場，布朗（Jaylen Brown）迎來了職業生涯最具情緒張力的一役，將正面對決他傾注了整整10年青春與汗水的塞爾提克。這場焦點大戰之所以瀰漫著濃烈的火藥味，絕非單純因為休賽季那筆毫無預警的重磅交易，而是這對昔日看似堅不可摧的將帥同盟，其內部的信任基石早已在長達十年的戰術犧牲、兩度合約拉鋸以及永無休止的交易兜售流言中，被消磨殆盡。2018至19年賽季，塞爾提克陣容擁擠，加上布朗季初表現不穩，一度被調往替補。他沒有公開抱怨，反而逐步找回狀態，並在之後成為球隊固定先發。然而，即使場上地位提升，球團對他的長期評價仍顯得保守。2019年首度談延長合約時，塞爾提克最初僅提出4年8000萬美元，被布朗拒絕，雙方直到截止日前才以4年1.15億美元達成協議。2023年布朗取得年度最佳陣容資格後，雖符合超級頂薪資格，談判仍因合約細節及球隊其他操作拖延，直到7月底才簽下當時創紀錄的5年3.04億美元合約。比續約更傷信任的，是布朗多年來始終活在交易傳聞中。從巴特勒（Jimmy Butler）、雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）到杜蘭特（Kevin Durant），只要市場出現巨星，布朗的名字經常被擺上談判桌。2022年傳出綠軍以他為主體追逐杜蘭特時，他更曾在社群寫下「Smh」，流露明顯不滿。奪冠FMVP仍未改變「二當家」定位2024年塞爾提克奪冠，布朗接連拿下東區冠軍賽MVP與總冠軍賽MVP，原本應是徹底翻轉評價的時刻。但根據《波士頓環球報》報導，他的地位雖在聯盟大幅提升，在球團內部卻未出現同等幅度的改變；部分人士更在奪冠後便主張大幅改組陣容。上季塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺席期間，布朗打出生涯代表作，場均攻下28.7分、6.9籃板及5.1助攻，帶領綠軍取得東區第2，MVP票選高居第6。即使如此，球團仍先嘗試用他交易安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），最後再將他送往76人。布朗離隊後坦言，在理想情況下，他原本希望終生效力波士頓，真正令他難以接受的並非單純被交易，而是過程中的溝通與尊重不足。這段關係並非10年來始終決裂，而是在一次次角色犧牲、續約試探與交易流言中，逐漸磨光最重要的信任。