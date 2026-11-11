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▲李珊珊的父親是台灣人，母親則是有法國、蘇格蘭血統的加拿大人。（圖／翻攝自李珊珊 Lorie Lee FB）

富邦小公主蔡承融近日遭爆未婚生子，引起討論。事實上，在商業未婚生小孩的案例不在少數，贊泰集團少東邱偉倫過去就曾與混血名模李珊珊生下小孩，他事後不想認帳，李珊珊還提起訴訟，確認親子關係，要求邱偉倫支付扶養費。混血模特兒李珊珊有加拿大與台灣國籍，在1990年代踏入台灣演藝圈，深邃的五官與曼妙的身材讓她立刻成為媒體寵兒，1995年左右，更私下與贊泰建設集團少東邱偉倫交往。邱偉倫的父親邱嘉雄就是侯佩岑的養父，母親蔡貴照則是國泰人壽創辦人蔡萬春的長女，可見邱偉倫身價不凡，但兩人交往沒多久後，李珊珊就發現他已婚的身分。李珊珊當時決定分手，並到歐洲旅遊散心，怎料這段時間她卻意外發現自己懷了邱偉倫的小孩，於是回到台灣把兒子生下來。不過李珊珊生子後並未與邱偉倫復合，她還反控男方對自己不聞不問，非常冷血，最後為了爭取小孩的扶養費，李珊珊更提起確認親子關係的訴訟。李珊珊與邱偉倫的官司纏訟多年，最後在2008年，最高法院駁回邱偉倫上訴，三審判決李珊珊勝訴定讞，法律正式認定李珊珊的長子Justin就是邱偉倫的親兒子。法院也判決邱偉倫須先一次給付過去積欠的112萬多元扶養費，之後按月支付3萬2千元直到孩子成年。雖然這個金額李珊珊還是覺得太少，但她表示至少兒子身分證上的生父欄位有名字了。之後李珊珊獨自撫養小孩，還一度帶著年幼的Justin出來拍廣告，混血兒的五官讓Justin長得十分可愛，不過他後來沒有真的進軍演藝圈，現年約30歲的他近況成謎。至於李珊珊，她除了非婚生下Justin，後來還認識一名J先生，與對方也有小孩。據了解，J先生自稱在做飛機零件和高科技產品，結果竟是騙子，吸金數千萬後就逃逸了，讓李珊珊備受打擊，成為獨自撫養2個小孩的單親媽媽。現年56歲的李珊珊已淡出演藝圈多年，如今在從事生態保育的工作，擔任「天母生態大地」創辦人兼執行長。