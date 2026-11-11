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吳佩慈與富商紀曉波育有2男2女，卻始終未正式登記結婚，多年來的感情與家庭生活受到關注。她自2014年生下長女後，逐漸淡出演藝圈，把重心轉向育兒，直到2020年迎接第四胎，約6年間成為四寶媽。面對外界不解為何願意接連生育，她曾回應與孩子帶來的快樂相比，「再苦再累也願意」。以「九頭身美少女」形象走紅的吳佩慈，過去活躍於歌壇、戲劇及時尚活動。2014年2月，她在香港生下與紀曉波的長女小蕊蕊，同年出席活動時表示，當媽媽後感受到家庭的幸福，希望把時間留給孩子，還喊出想生5個的目標。她當時談到，自己已經36歲，擔心時間不夠，但仍想努力迎接更多孩子。此後她陸續於2015年、2017年生下兩名兒子，2020年再添一名女兒，湊成2男2女。第四胎出生後，她受訪時則表示「不再生了」。2019年宣布懷上第四胎時，有網友心疼吳佩慈已照顧3個孩子，還得再次經歷懷孕、生產的辛苦。她當時透過社群回應，孩子帶來的快樂，讓她覺得生育過程的疼痛與疲累都可以承受。她也曾透露，自己喜歡熱鬧的家庭，期待孩子們長大後能彼此陪伴。對她而言，接連迎接新生命，是自己想要的生活選擇。兩人育有4名孩子，婚事卻始終沒有明確進展。2015年《大公報》報導，雙方曾在台灣舉行訂婚宴，邀家長及少數親友見證，吳佩慈也曾向友人表示，結婚是計畫中的事。不過後續並未公開宣布完成登記，對外公開的資訊當中，兩人至今仍沒有法律上的婚姻關係。吳佩慈過去也曾為家庭發聲。2019年有報導指紀曉波出遊時只顧滑手機、不陪孩子，她便曬出男方與孩子互動的照片反駁，稱他是「最好的爸爸」，說明兩人當時只是短暫坐下休息，男方很快就被女兒叫走陪玩。