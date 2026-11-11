我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（11）日上午9時上演東區焦點戰，費城76人主場迎戰波士頓塞爾提克，今夏被交易至76人的杰倫・布朗（Jaylen Brown）首度面對效力長達10年的老東家，「布朗復仇記」未演先轟動。76人總教練納斯（Nick Nurse）賽前透露，布朗相當期待這場比賽，但並未帶著私人恩怨上場；塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則警告子弟兵，布朗「很危險」，隨時能憑一己之力打出攻勢，讓這場對決氣氛更顯火爆。納斯表示，今天早上曾與布朗簡短交談，了解他面對老東家的心理狀態，「我認為他把這當成一場普通比賽，只不過是一場分量極重的比賽。他很期待這次機會，但沒有帶著私人較勁的情緒。」根據納斯轉述，布朗更在意這場比賽對76人的意義，「他說這對我們球隊來說是一次很好的考驗，我也認同他的看法。」76人目前以9勝2敗高居東區前段班，塞爾提克也以8勝2敗緊追在後，這場比賽同時是兩支爭冠球隊的正面對決。至於外界關心布朗是否會親自防守塔圖姆，納斯並未提前揭露安排，僅表示：「我還不確定。」布朗與塔圖姆曾並肩作戰9個賽季，兩人彼此熟悉，若在比賽中直接對位，勢必成為最大看點。塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則把注意力放在76人的整體進攻。他認為，恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）的擋拆極具威脅，而且費城還擁有許多不同進攻手段，使球隊攻守結構相當完整。面對昔日愛將，馬祖拉更清楚布朗的爆發力。他警告球員：「你必須明白，布朗隨時都可能憑藉一己之力，打出一波8：0的攻勢。」如何避免布朗在轉換快攻及單打中找到節奏，將是綠軍防守的重要課題。納斯認為，這場比賽的重要性早已超越一般例行賽，「我預計今晚的氣氛會極其火爆。這大概是，甚至可能是唯一一場，大家在夏天賽程公布時就特別圈起來的重頭戲。」儘管布朗及教練團都試圖淡化私人恩怨，但他首次身穿76人球衣面對塞爾提克，加上兩隊同為東區爭冠集團，仍讓這場比賽充滿話題。布朗能否把情緒轉化為場上表現，以及他與塔圖姆是否正面對位，都將成為比賽焦點。