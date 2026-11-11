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輝達執行長黃仁勳承認婚外情黃樂後，相關討論從婚姻延伸到富豪的擇偶條件。網紅「德州媽媽」發文，談及中國教女性「拿下有錢男人」的情感課程，從包裝社群形象到研究對方喜好，將向上擇偶做成生意，也重提當年的「天王嫂培訓班」傳聞，指出這項服務在中國已經成為一個產業鏈。德州媽媽指出，這類課程將追求富裕對象稱為取得「大結果」，甚至以資產位數替對象分類。她在文中提到，過去網友曾拿相似場景、名牌包和貼文文案，質疑部分網紅的名媛生活經過刻意包裝。她認為課程販售的不只是嫁入豪門的想像，也包含透過伴侶取得資源、人脈，再提升自身能力。但她也坦言，很難簡單判斷，研究心儀對象的喜好、努力讓對方愛上自己，究竟和精心設計的接近差在哪裡。「天王嫂培訓班」傳聞源自2020年潘瑋柏公布婚訊後，王思聰提到宣云與方媛是「Amy姐」身旁兩名大將，網路隨後衍生出有人專門培訓女性嫁給明星的說法。但郭富城當年已公開駁斥是不實報導，強調傳言傷害妻子；被指為幕後推手的Amy姐胡曼鈺，也拍片否認有培訓班，並表示已委託律師處理。至於「向上擇偶」課程，中國確實已有相關付費生意。《中國新聞周刊》曾報導，情感博主「曲曲大女人」販售數千元人民幣的社群課程，主張將親密關係與資源、經濟收益連結，引起爭議。德州媽媽則反對只憑外貌評論富豪伴侶，認為談吐、情商、眼界及精神共鳴同樣重要。她最後寫下：「拿下有權力的男人」與「拿下權力」她都尊重，但後者更讓她感動，直言「搶男人不如搶男人的飯碗」。