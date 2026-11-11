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▲丁國琳（如圖）在2006年生下女兒，生父是第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫。當時外界一度質疑女兒與謝昂倫的血緣關係，因此她在律師陪同下公開DNA檢驗結果。（圖／丁國琳臉書）

本土劇女星丁國琳過去未婚生女，孩子的生父是第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，當時有人質疑女兒的生父不是謝昂倫，她為此做了親子鑑定。而曾獲得亞洲小姐冠軍的「香港美魔女」羅霖，也曾遭前夫懷疑紅杏出牆，被要求做親子鑑定，讓她最終心死離婚；帝寶名媛李珍妮曾為身價20億的富商吳春台生下一名女兒，當年為了證明女兒的身分，開庭時「扯髮驗種」的過程轟動一時；另外包括沈時華、李珊珊也都因孩子身分遭質疑，而親自去做DNA親子鑑定。演藝圈未婚生子的例子並不罕見，丁國琳在2006年生下女兒，生父是第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，不過當時外界卻質疑女兒與謝昂倫的血緣關係，同年12月丁國琳在律師陪同下公開檢驗結果，證實謝昂倫就是孩子的生父，含淚表示：「我的孩子，她沒有父不詳。」強調自己有能力可以養大女兒，並非為了爭取扶養費。曾演出《真情》、《宮心計2深宮計》等戲劇的「香港美魔女」羅霖，與富商劉坤銘有過一段婚姻，雙方於2013年宣告離婚。羅霖事後在節目中透露，與劉坤銘育有3子，然而前夫卻一度懷疑她紅杏出牆，質疑孩子的血緣，被要求做親子鑑定。羅霖當時因不想遭受閒言閒語，於是答應劉坤銘的要求去做親子鑑定，強調自己相當有自信3個孩子都是前夫的，「我不喜歡跟人吵，倒不如用證據去證明，去驗DNA 就能一清二楚，也不用大家生氣傷感情。」最後DNA報告雖證明清白，但羅霖仍因無法忍受第三者與家暴心死離婚。而名媛李珍妮曾為身價約20億的富商吳春台生下一名女兒，不過男方卻不認，雙方對簿公堂，李珍妮在開庭時扯下吳春台一小撮頭髮，並拿去做親子鑑定，DNA報告出爐親子關係高達99.999779%，這段「扯髮驗種」的過程轟動一時。雖吳春台最終仍不認孩子，但李珍妮母代父職將女兒拉拔長大，甚至成為一名學霸，考進美國常春藤名校，讓她感到十分驕傲。曾紅極一時的沈時華，回顧過往情路非常坎坷，她年輕時替台玻董事林伯實未婚生女，陷入小三風波。未料，男方同樣不認孩子，還當眾要求驗DNA，讓沈時華感到相當羞辱，最終法院還給沈時華清白，不僅確認親子血緣關係，還判林伯實必須按時提供扶養費。混血名模李珊珊曾與贊泰建設公司少東邱偉倫交往，之後卻發現男方已婚決心分手，未料她遠赴歐洲散心時發現自己懷孕了，並於1996年生下兒子，並成為單親媽媽。多年後李珊珊提起確認親子關係官司訴訟，法院認親子關係判李珊珊勝訴，邱偉倫必須按月給付扶養費至孩子成年。