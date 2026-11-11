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蔡英文27日南下站台 卓榮泰、王世堅也將到場助陣

九合一大選倒數，民進黨台南市長候選人陳亭妃持續展開「鐵馬催票」行程，並於昨（10）日受訪透露，前總統蔡英文相當關心選情，特別提醒她「高支持度不一定等於高得票率」，決定在投票日前夕親自南下站台催票。除了蔡英文，行政院長卓榮泰、立委王世堅也將到場，希望把支持真正化為選票。陳亭妃昨表示，蔡英文曾特別提醒她，支持度高並不代表最後一定能反映在得票數上，更重要的是每一位支持者在投票日都要實際出門投票。她也透露，蔡英文已表達「最後一定要來幫忙加油、催票」，因此將在27日親自到台南助陣。當天陳亭妃預計下午2時50分在新營長勝營區集結，另有卓榮泰、王世堅及藝文表演團體到場。至於選前拉票行程，陳亭妃自3日啟動台南37區鐵馬行，起點為歸仁區仁壽宮，當時還有前總統陳水扁到場相挺；截至9日，累計騎乘距離已超過200公里。昨進入第6天行程，她從永康區競選總部出發，與民進黨市議員陳秋萍、朱正軒、黃肇輝等人一起騎進永康區，沿途深入市場及地方拜票，也替同黨議員候選人拉抬聲勢。陳亭妃說，這趟鐵馬行動將一路持續到27日，希望透過逐區拜票、與選民面對面接觸，提醒支持者最後一定要投票。她也以長勝營區名稱寓意「一路勝」，強調最後階段仍要持續拉票、催票、顧票，把沿途累積的支持轉化成實際選票。