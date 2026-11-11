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在效力球團長達12年的共同打擊教練貝茲（Aaron Bates）上周離隊後，洛杉磯道奇隊今（11）日於拉斯維加斯大聯盟總管會議（GM會議）期間正式宣布，聘請前邁阿密馬林魚隊打擊教練蓋瑞洛（Pedro Guerrero）擔任大聯盟打擊教練。現年37歲的蓋瑞洛將與已在道奇執教8個賽季的范斯戈約克（Robert Van Scoyoc）共同組成雙打擊教練體系，為道奇豪華打線注入全新觀點與溝通橋樑。值得注意的是，這位蓋瑞洛並非1980年代同名的道奇全明星強打，但兩人碰巧都來自多明尼加棒球聖地聖佩德羅德馬科里斯。蓋瑞洛早在2006年便以內野手身分加盟道奇，在小聯盟征戰8個賽季後於2013年退役；2016年他在道奇新人聯盟球隊開啟教練生涯，當時曾親自指導剛踏入職棒的捕手史密斯（Will Smith）與內野手拉克斯（Gavin Lux）等現役核心戰將。2018年蓋瑞洛受前道奇球員發展總監凱普勒（Gabe Kapler）延攬，加入費城費城人隊擔任助理打擊教練，以29歲之齡成為當時大聯盟最年輕教練；隨後他於2022年轉戰舊金山巨人隊，近兩年則在馬林魚隊升任首席打擊教練。2026年球季馬林魚打線在蓋瑞洛調教下打擊率升至.249（國聯第7）、上壘率達.326（並列國聯第5），繳出顯著進步的成績單。儘管馬林魚季後決定重組打擊體系，但馬林魚棒球事務總裁班迪克斯（Peter Bendix）依舊公開讚賞蓋瑞洛出色的執教能力與為人。道奇總經理高梅斯（Brandon Gomes）在總管會議受訪時，對蓋瑞洛的加盟給予極高評價：「他不僅非常重視打擊策略與機制細節，更具備卓越的溝通技巧與建立人際關係的能力。更重要的是，他精通西班牙語，加上我們對他的熟悉度，我們深知他將在更衣室內發揮強大的文化凝聚力，這是一套非常契合大聯盟團隊的完整技能組合。」道奇打線在過去賽季雖攻下全大聯盟第4多的801分，團隊打擊率.257與長打率.424也名列前茅，但球隊在下半季與季後賽卻陷入火力起伏，最終在國聯冠軍賽遭到釀酒人橫掃衛冕失利。原本道奇期待教練團陣容在2027年維持穩定，但由於與42歲的貝茲未能就續約達成共識，最終迅速網羅具備9年大聯盟執教資歷、且深受球員信賴的蓋瑞洛回鍋，盼能藉由他與范斯戈約克的攜手合作，協助道奇打線在關鍵大賽中維持穩定的火力輸出。