今天為11月11日，即雙11到來，三大旅遊平台推出線上優惠活動。Trip.com 上午10點推出玉山錢包專屬機票優惠，台北出發大阪、福岡、札幌單程機票999元；中午12點，台灣、日本、韓國10家精選星級飯店，最低11元，晚間22點，台北出發東京、沖繩、釜山、首爾，以及高雄出發東京的捷星航空單程機票只要11元，於Trip.com官網開賣。而KKday 年度雙11活動11月16日前，每日下午1點與晚間9點推出限量搶購，11元、111元、1111元驚喜價輪番登場，今天東京哈利波特片場之旅門票有限量優惠，還有日本環球影城買一送一，KKday官網開搶。Klook也有雙11狂歡祭，包含「大阪、釜山來回機票免費抽」、「全球環球影城、迪士尼樂園、一日遊買1送1」等，即日起於Klook官網正式登場。
🟡Trip.com：
Trip.com 雙十一旅展最大優惠首發日，凌晨00點，率先亮相Visa、玉山錢包、街口支付、星展信用卡等專屬銀行優惠代碼。上午10點，玉山錢包專屬機票登場，台北出發大阪、福岡、札幌單程機票999元，限使用玉山錢包支付。中午12點，台灣、日本、韓國10家精選星級飯店，最低11元起限時快閃，包含大阪「京阪天滿橋站前飯店」，以及鄰近台中高鐵站，設有湯屋、岩盤浴與親子遊戲室的台中「烏日璞旅」限時優惠一晚 11 元。另有8家限時一晚 999 元住宿。
捷星航空單程機票只要11元
Trip.com還於今天晚間18點，街口支付專屬機票開賣，台北出發曼谷、河內、胡志明市單程機票一口價999元，限使用街口支付。同一時間，日韓泰越等亞洲多地達139種票券（不包含台灣）快閃開賣，並釋出日本票券一折優惠代碼（最高折抵400元）。
晚間22點首發日重頭戲，台北出發東京、沖繩、釜山、首爾，以及高雄出發東京的捷星航空單程機票只要11元，台北來回上海機票3999元，台北來回昆明機票 7999元，台北來回哈爾濱機票7999元。星宇航空也推出獨家來回機票，台北來回香港機票3999元，台北來回曼谷機票5999元，台北來回大阪機票8999元就可以出發。
11月12日至14日：台美歐63 種票券半價、買一送一優惠
11月12日中午12點，推出51種台灣旅遊票券，如北投春天溫泉酒店湯屋買一送一、日月潭與清境農場一日遊半價、環亞機場貴賓室買一送一等。11月13日中午12點，美歐12種優惠票券開跑，如美國紐約世貿一號觀景台成人門票半價、任一時間美國聖地牙哥海洋世界1日票買一送一、荷蘭阿姆斯特丹運河遊船日間1小時成人船票半價等。
🟡KKday：產品最低11元起
KKday 以「旅遊願望清單」串聯日本人氣景點、冬季賞雪、台灣鐵道及海上旅行等多元體驗。即日起至11月16日，每日下午1點與晚間9點推出整點限量搶購，11元、111元、1111元驚喜價輪番登場。除了每日整點限量搶購與主題專區優惠，KKday雙11正檔期再加碼推出全站滿額折扣！旅客於活動期間輸入優惠碼「11SV8」，單筆消費滿8000元折800元；輸入「11SV2」單筆消費滿3000元折200元。
日本環球影城買1送1 一日遊最低111元
KKday每天也推出不同「國家日」，雙11當天東京哈利波特片場之旅門票另有限量優惠之外，還有日本環球影城買一送一。而準備安排秋冬日本旅行的旅客，也可選購全站8折「日本／韓國必玩」主題專區，像是11月12日有富士山五合目、九州高千穗峽谷一日遊各111元搶購。
KKday 平日上午11點推出日韓機票搶購場，每日下午1點加開郵輪限時搶購，郵輪行程每人1萬1111元起；東京、大阪、沖繩、釜山機加酒自由行1萬1111元等不限時商品同步登場。
🟡Klook：
Klook雙11祭出「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎活動，讓旅客天天免費抽大阪、釜山來回機票，其他大獎還包含國泰世華CUBE信用卡1萬元、1000元購物金，全球機場接送5折券最高折抵600元，以及饗食天堂100元等。另外，今（10）日至12日期間，推出限量滿額折扣優惠，凡消費滿1111元，即可現折1000元。
天天抽機票 環球影城、迪士尼樂園都買一送一
主題樂園也是海外旅遊不可錯過的重頭戲！Klook於今（10）日至12日每晚9點，限時限量推出全球樂園買1送1優惠，涵蓋日本環球影城、香港迪士尼樂園、釜山通行證等熱門選擇。也有全球行程體驗買1送1，包含能欣賞壯麗峽谷與自然景觀的九州高千穗一日遊、感受冬日浪漫氛圍的銀山溫泉一日遊，以及走訪合掌村特色聚落的白川鄉一日遊等。
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Trip.com還於今天晚間18點，街口支付專屬機票開賣，台北出發曼谷、河內、胡志明市單程機票一口價999元，限使用街口支付。同一時間，日韓泰越等亞洲多地達139種票券（不包含台灣）快閃開賣，並釋出日本票券一折優惠代碼（最高折抵400元）。
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11月12日至14日：台美歐63 種票券半價、買一送一優惠
11月12日中午12點，推出51種台灣旅遊票券，如北投春天溫泉酒店湯屋買一送一、日月潭與清境農場一日遊半價、環亞機場貴賓室買一送一等。11月13日中午12點，美歐12種優惠票券開跑，如美國紐約世貿一號觀景台成人門票半價、任一時間美國聖地牙哥海洋世界1日票買一送一、荷蘭阿姆斯特丹運河遊船日間1小時成人船票半價等。
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日本環球影城買1送1 一日遊最低111元
KKday每天也推出不同「國家日」，雙11當天東京哈利波特片場之旅門票另有限量優惠之外，還有日本環球影城買一送一。而準備安排秋冬日本旅行的旅客，也可選購全站8折「日本／韓國必玩」主題專區，像是11月12日有富士山五合目、九州高千穗峽谷一日遊各111元搶購。
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🟡Klook：
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天天抽機票 環球影城、迪士尼樂園都買一送一
主題樂園也是海外旅遊不可錯過的重頭戲！Klook於今（10）日至12日每晚9點，限時限量推出全球樂園買1送1優惠，涵蓋日本環球影城、香港迪士尼樂園、釜山通行證等熱門選擇。也有全球行程體驗買1送1，包含能欣賞壯麗峽谷與自然景觀的九州高千穗一日遊、感受冬日浪漫氛圍的銀山溫泉一日遊，以及走訪合掌村特色聚落的白川鄉一日遊等。