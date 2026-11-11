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美股4大指數全面收黑，台股今（11）日不受美股走弱影響，加權指數以43,135.76點開出，上漲423.84點，隨後買盤持續推升，一度來到43,384.53點，上漲673.92點，漲幅約1.58%，較前一交易日收盤42,711.92點上漲423.84點，開盤漲幅約0.99%。盤中指數進一步走高，依提供行情最高來到43,384.53點，較昨日收盤上漲672.61點，漲幅約1.58%，顯示台股早盤表現相對強勢。美股周二受到通膨數據高於市場預期，以及市場對聯準會後續升息的擔憂影響，主要指數同步走低。道瓊工業指數收在52,231.89點，下跌157.86點，跌幅0.30%；標普500指數收在7,520.93點，下跌29.01點，跌幅0.38%；那斯達克綜合指數收25,065.87點，下跌187.26點，跌幅0.74%；費城半導體指數收9,998.3點，下跌35.6點，跌幅0.35%。權值股方面，台積電（2330）開盤上漲45元，來到2,330元；鴻海（2317）上漲0.5元至242元；聯發科（2454）上漲75元至3,905元。回顧前一交易日，台股11月10日表現強勁，加權指數終場收在42,711.92點，大漲1,050.22點，漲幅2.52%，成交金額約1兆322.51億元。今日在美股全面收黑的背景下，台股仍延續前一日的強勢表現，開盤站上4萬3千點，後續仍須觀察權值股能否延續漲勢，以及成交金額是否同步放大。