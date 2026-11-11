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紐約頂尖律師事務所操刀 曾調查NBA快艇隊醜聞

調查負責人金俊資歷顯赫 曾查紐約前州長古莫性騷案

外遇對象疑涉中國情報活動 輝達晶片銷售也受檢視

調查結果恐牽動黃仁勳去留 律師：嚴重違規可能撤換

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與一名被指涉及中國情報活動的女子有婚外情，引發企業機密及美國國家安全疑慮。輝達董事會週二（10日）宣布，已聘請曾擔任美國紐約南區代理聯邦檢察官的金俊（Joon H. Kim），以及知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz展開獨立調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標，以及公司機密或國家安全是否受到損害。綜合CNBC、《華爾街日報》報導，輝達董事會週二發表聲明指出，董事會獨立董事已正式委任金俊及其所屬律師事務所，執行先前宣布的全面獨立調查。輝達董事會週日（8日）首度宣布啟動調查時強調，目前沒有理由相信公司機密遭到洩露，或美國國家安全受到危害，但仍將檢視所有可取得的資訊，以釐清相關指控。此次受委任的Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，是美國紐約知名律師事務所之一，擁有約300名律師，除了經常擔任上市公司的交易顧問，也以處理大型企業內部調查聞名。根據《華爾街日報》報導，該事務所曾受美國職籃NBA委託，調查洛杉磯快艇隊與球星雷納德（Kawhi Leonard）涉及的薪資上限違規爭議。事務所今年9月公布的調查報告指出，調查期間共進行73次訪談，並審閱數十萬頁文件，最終認定快艇隊、球隊高層及雷納德為招募及留住球星，多次違反NBA薪資上限規定。報告出爐後，NBA對快艇隊祭出嚴厲處分，包括剝奪5個首輪選秀權、罰款3000萬美元，並禁止球隊老闆參與聯盟活動一年。此次輝達調查將由金俊主導。他過去曾在紐約南區聯邦檢察官辦公室擔任多項領導職務，包括代理聯邦檢察官，並於今年10月加入Wachtell, Lipton, Rosen & Katz。金俊過去也曾參與重大政治人物調查。2021年，他受紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）委託，調查時任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性騷擾一案。此次由具有聯邦檢察官背景的律師領軍，也凸顯輝達董事會希望透過獨立調查，回應外界對公司治理及資訊安全的質疑。這起風波起於黃仁勳週日透過電子郵件向員工承認婚外情，並表示自己的行為傷害了妻子及子女，沒有任何藉口可以辯解。黃仁勳也在信中強調，自己是美國人，支持美國國家安全。根據《紐約時報》及《金融時報》先前報導，黃仁勳的外遇對象是與輝達客戶Megaspeed有關聯的黃樂（Alice Huang）。美國情報機構據報懷疑黃樂向北京傳遞資訊，並涉及中國情報活動。不過，相關指控尚未獲得公開證實，調查也尚未確認輝達機密是否外洩。隨著事件延燒，美國官員及股東也開始檢視輝達與中國企業的往來，尤其關注受到美國出口管制的先進AI晶片，是否曾透過相關業務關係流向中國。曾任美國聯邦檢察官、專精白領犯罪及企業內部調查的律師索佛（Gil Soffer）指出，企業董事會通常會選擇過去與公司合作不多的律師事務所，以確保調查具有獨立性及公信力。他分析，如果調查結果僅涉及婚外情，沒有發現不誠實行為或敏感資訊遭洩露，董事會可能只會採取較輕的懲戒措施。但若發現黃仁勳涉及嚴重不當行為，董事會也可能考慮撤換執行長。索佛強調，相關指控相當嚴重，董事會有責任保護公司及股東利益，因此不能放任不管，必須徹底查明。黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，始終擔任公司核心領導人物。隨著AI產業蓬勃發展，輝達晶片成為全球主要AI模型訓練的重要基礎，黃仁勳也成為AI產業最具代表性的企業領袖之一。這起調查不僅關係到黃仁勳個人去留，也可能影響投資人對公司治理及未來營運的信心。