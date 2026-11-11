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▲蕭煌奇（如圖）日前帶著老婆去日本北海道拍婚紗，並預計於明年3月舉辦婚禮、4月前往歐洲度蜜月。（圖／華納音樂提供）

輝達創辦人黃仁勳近日因婚外情風波昔日愛妻形象全毀，金曲歌王蕭煌奇今年1月升格人夫，昨（10）日受訪時透露夫妻倆有談論對於婚姻忠誠的看法，更問老婆說：「如果我不小心出軌了，妳會原諒我嗎？」對方立刻回答不會。不過，蕭煌奇也直言自己生活很單純，讓老婆相當放心，近日他更砸下2千萬買房，並將房子登記在老婆名下，甜蜜模樣閃瞎眾人。蕭煌奇昨日出席公益單曲〈讓我成為你的翅膀〉記者會，透露日前才帶著老婆去日本北海道拍婚紗，並預計於明年3月舉辦婚禮、4月去歐洲度蜜月。談到近日黃仁勳爆出外遇風波，讓不少人夫遭到另一半「靈魂拷問」，對此蕭煌奇笑說夫妻倆也有談論相關話題，更問老婆說：「如果我不小心出軌了，妳會原諒我嗎？」對方立刻表示不會，而蕭煌奇自己也無法接受另一半出軌。不過，蕭煌奇也強調自己生活非常單純，雖然不會特別報備行程，但通常不是在家裡就是在演出的地方，且私下朋友也不多，沒人會約他去酒店等聲色場所；至於會不會擔心老婆？蕭煌奇則笑說：「她比我更宅。」而談起婚後生活，蕭煌奇透露老婆養的貓咪目前待在工作室，因此自己每天晚上都會特地過去陪貓咪，甚至為了讓貓咪有更好的生活空間，近期買了新房。蕭煌奇表示，新房總價約2000萬元，資金來自他平時投資股票的獲利，名下已擁有多間房產的他，新房登記在老婆名下，展現對另一半的疼愛，甜蜜互動閃瞎眾人。而日前夫妻倆剛前往日本北海道拍婚紗，被問到總花費多少？蕭煌奇霸氣表示：「錢對我來說不是最重要的！女主角開心就好。」另外他也透露明年3月會舉辦婚禮，自己負責出錢就好，且婚禮預算無上限。蕭煌奇昨日在臺北車站大廳舉辦公益單曲〈讓我成為你的翅膀〉記者會，現場由全方位樂團五位樂手張林峯、郭謙成、周建宇、林俊斌、李斯勇帶來精彩演出，「部落三少」鄭自強、胡富宇、楊珮榛則以融合不同舞風的表演展現生命韌性，並希望透過音樂陪伴面臨疾病、急難及家庭困境的人們，以「翅膀」象徵支持與重新出發的力量。