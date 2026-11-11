我是廣告 請繼續往下閱讀

調查局執行「115年公職人員選舉查察打擊不法金流專案」，光是10月19日至11月6日短短不到一個月，就查獲「229億7,278萬」元不法犯罪金流，引起外界關注，對此，民進黨立委林楚茵今（11）日表示，選前查獲如此龐大的不法金流，可見境外勢力已投入大筆資金試圖影響我國選舉，越接近投票日，台灣人越要戒慎恐懼。調查局執行「115年公職人員選舉查察打擊不法金流專案」，光是10月19日至11月6日短短不到一個月，就查獲「229億7,278萬」元不法犯罪金流，其中包括地下通匯54億6,130萬元、水房洗錢38億6,400萬元、非法收集各類帳號洗錢6,578萬元、逃漏稅及其他洗錢 110億4,815萬元。林楚茵提到，更誇張的是，今年兩波選舉專案，查獲不法金流高達858億4,250萬元，選前查獲如此龐大的不法金流，可見境外勢力已投入大筆資金試圖影響我國選舉。林楚茵質疑，這些錢從哪裡來？最後流到誰手上？有沒有透過在地協力者介入選舉？檢調都必須繼續追查到底！他呼籲，選舉倒數17天，越接近投票日，台灣人越要戒慎恐懼，「捍衛乾淨選舉，守護台灣民主！」